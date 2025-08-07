IDENTIFICAN A JOVENES QUE PROVOCARON HECHOS DE VANDALISMO EN DOLORES

En el transcurso del fin de semana, la Policía de Seguridad de Dolores, tomo conocimiento que un grupo de jóvenes, había realizado actos vandálicos en la zona de la calle San Martin al 1100 de nuestra ciudad, ocasionando roturas de picaportes, pateando puertas y descalzando portones.

Por ello es que iniciaron de oficio una investigación tendiente a determinar la identidad de los mismos e informar dicha circunstancia a los vecinos. Es así, que entre recepción de declaraciones a testigos, observaciones de cámaras de Seguridad del COM Dolores y otras cámaras aportadas por vecinos comprometidos voluntariamente con la seguridad local, se logro determinar la identidad de dichos sujetos, los que resultan ser oriundos de nuestra localidad y se domicilian en la zona de calle Ameghino entre Garay y Gorriti.

Por ello, la Policía, ha informado la circunstancia a la justicia, desde donde se analizará, el temperamento que se adoptara para con los mismos.