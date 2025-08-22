Ibáñez se va del bloque MID y se reincorpora a La Libertad Avanza

La diputada cordobesa se había ido del oficialismo en abril del 2024 junto con Oscar Zago y Eduardo Falcone, pero hace pocas semanas había cerrado un nuevo acuerdo electoral en su provincia. Igual, siempre votó en sintonía con La Libertad Avanza.

Después de haber sufrido una ruptura interna, el bloque de La Libertad Avanza reincorporó a la diputada cordobesa María Cecilia Ibáñez, quien había salido del oficialismo junto a Oscar Zago en abril del 2024, pero cerró la alianza electoral con los libertarios en Córdoba.

Ibáñez es representante del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en Córdoba, que a diferencia de lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, volvió a cerrar una alianza electoral con los libertarios de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. Cabe recordar que ingresó por la boleta de La Libertad Avanza junto a Gabriel Bornoroni y Celeste Ponce.

Pero con solidaridad con Zago, quien la reclutó en su momento, se fue con él cuando tras la abrupta reunión constitutiva de la Comisión de Juicio Político en abril del 2024, el entonces presidente del bloque rompió con La Libertad Avanza y arrastró con él a Eduardo Falcone y a la cordobesa. Pero nunca mantuvo la sintonía con ellos en las votaciones, cuando se diferenciaron del bloque oficialista. De hecho, esta semana Zago y Falcone votaron con la oposición y ella, como siempre, lo hizo tal cual el bloque violeta.

Por eso fue que se presumía que su regreso al bando oficialista era cuestión de tiempo. Finalmente, este viernes el trámite legislativo quedó rubricado en una nota presentada ante Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Con las salidas de Oscar Zago -primer jefe de bancada-, Eduardo Falcone, Lourdes Arrieta, Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, La Libertad Avanza hoy reúne 37 integrantes.