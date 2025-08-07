Francos, sobre la votación en el Congreso: “Todo lo que podemos vetar, lo vetaremos”

El jefe de Gabinete cuestionó duramente a los bloques que habitualmente acompañaban al oficialismo y los acusó de haber actuado en complicidad con el kirchnerismo.

Tras una jornada adversa para el oficialismo en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único alto funcionario nacional que salió a hablar en la mañana de este jueves. Reconoció la derrota del Gobierno en todas las votaciones y adelantó que el presidente Javier Milei vetará todas las leyes que impliquen un aumento del gasto público. “Perdimos todas”, admitió Francos, y agregó: “Todo lo que podemos vetar lo vetaremos”, en alusión a los proyectos aprobados por la oposición, entre ellos el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, que ahora deben ser tratados en el Senado.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei se limitó a retuitear en su cuenta de X y no hizo ninguna mención específica del caso.

“Perdimos todas”, afirmó el jefe de Gabinete en Radio Mitre sobre las 12 votaciones en la Cámara baja que pusieron en jaque al Gobierno. Francos explicó que “estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación para conseguir el apoyo de otros legisladores del radicalismo, de la coalición cívica, etcétera, y hacer un poco de demagogia”.

Gasto público

Continuó planteando que “El Gobierno de Javier Milei canceló deudas bajando el gasto público. Eso es lo que hemos venido haciendo desde que asumimos el Gobierno hasta hoy. Ahora, la mayoría de las medias sanciones de ayer implican mayores gastos”.

Lamentó: “Cuando gobernamos con facultades delegadas, ¿qué hicimos? Desrregular, suprimir organismos, fusionar otros. Esto es lo que la Cámara de Diputados quiere volver atrás. Va a generar más gastos, va a intentar romper el superávit fiscal que el Gobierno viene manteniendo desde el comienzo”.

Y aseguró que “nosotros claramente estamos en desventaja en el Congreso de la Nación, tenemos un bloque muy chico de legisladores que nos apoyó, entre ellos el PRO, por supuesto, pero no llegamos a 60 y pico de votos contra 150, como fue el resultado de la votación en general”.

Luego Francos comentó que tras cuatro años de déficit fiscal durante la Presidencia de Alberto Fernández, “este Gobierno tuvo en el 2024 3,8% de superávit y en el 2025 hasta aquí 2,4%. Es imposible sacar a la Argentina del pozo en que se encontraba si no recortamos gastos públicos. Ahora, si el Congreso quiere imponernos gastos públicos también va a costar mucho salir”.

Los que votaron con el kirchnerismo

Luego el jefe de Gabinete repitió lo dicho al comienzo de la charla: “Anoche perdimos todas las votaciones. Porque casi todos los radicales, la Coalición Cívica, la izquierda, la gente de Pichetto, todos votaron con el kirchnerismo, que claramente quiere romper todo lo que hemos avanzado hasta aquí. Porque tienen temor de perder todas las prebendas que han obtenido en lo que va este siglo”.

A la pregunta sobre si lo que se aprobó en Diputados pasa al Senado y termina siendo ley el Gobierno lo vetaría, Francos respondió: “Todo lo que podamos vetar lo vetaremos. Hay algunos temas que tienen media sanción del Senado, que por supuesto en Diputados después de la sesión de las comisiones podrá convertirse en ley. Eso sí lo podemos vetar porque es la primera vez que vienen. Ésas sí pueden ser vetadas, hay otras como la que hemos vetado la semana anterior, que salió en el boletín oficial el lunes, que son la de jubilados, de discapacidad, que si se vuelven a aprobar obviamente no la podemos vetar porque ya fueron vetadas”.