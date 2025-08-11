EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA INAUGURÓ EL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER: UN ESPACIO MODELO EN LA REGIÓN

El Intendente Juan Pablo García inauguró el Centro Integral de la Mujer (CIM). Estuvo acompañado por el Subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino, la secretaria de salud Muriel Cifré y la referente del área de Diagnóstico por Imágenes, Sandra Metz.

“Este nuevo espacio de salud es fundamental para seguir mejorando la atención médica en Dolores. Nos va a permitir la detección temprana de enfermedades, algo histórico para nuestra ciudad. Ordenamos las prioridades y seguimos avanzando”, destacó el Intendente Juan Pablo García.

El Centro Integral de la Mujer es un espacio pionero en la región, destinado a la realización de estudios médicos prioritarios, con enfoque preventivo, con profesionales especializados y un equipamiento de última generación.

En este sentido la Secretaria de Salud, Muriel Cifré, remarcó: “Es un día histórico para Dolores y la región, en el CIM vamos a poder realizar todos los estudios para la prevención, detección temprana y atención de enfermedades”.

Tanto García como Cifré destacaron el compromiso de los trabajadores del Hospital, “Esto no sólo se hace con plata, sino también con el corazón”, remarcó Cifré.