DOLORES SE VISTIÓ DE CELESTE Y BLANCO PARA ACOMPAÑAR EL FINAL DE CAMPAÑA DE JUAN PABLO Y MARCOS

Este sábado, Dolores se tiñó de celeste y blanco en el cierre de campaña de Juan Pablo García y Marcos Elizalde.
Con una gran bandera argentina y al ritmo de Todo Cambia, la caminata recorrió las calles de la ciudad, transmitiendo alegría, entusiasmo y esperanza.
La jornada comenzó en el Paseo de la Guitarra y, desde allí, vecinos acompañaron el paso de la columna que avanzó por distintos sectores de la ciudad, en un clima de unidad y celebración.
En cada paso, García y Elizalde reafirmaron su compromiso con Dolores, destacando que esta campaña fue, sobre todo, un encuentro con la gente, escuchando sus sueños y sus necesidades. El cierre deja un mensaje claro, con trabajo y cercanía, es posible construir una ciudad con más oportunidades y un futuro mejor para todos.
