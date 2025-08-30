DOLORES: LA POLICÍA REALIZÓ ALLANAMIENTO POR UN ROBO

En las últimas horas, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda de calle San Martín.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino, quien había advertido el ingreso de desconocidos a su domicilio mediante la rotura de una ventana en la planta alta. Del lugar se llevaron un televisor Smart TV de 32 pulgadas.

Con la intervención de la Justicia y tras distintas tareas de investigación, se libró la orden de allanamiento que arrojó resultado positivo.

En el procedimiento se secuestraron elementos de interés para la causa y se dispuso la aprehensión de un hombre, que quedó alojado en la Comisaría de Dolores a disposición del Ministerio Público Fiscal.