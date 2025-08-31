El 29 de Agosto de 2025, por la noche, en el Comité de la UCR de Gral. Conesa, Partido de Tordillo, se concretó el cierre de campaña de los candidatos a Concejales y Consejeros Escolares que encabeza Miriam Garcia, por “Somos Buenos Aires”, Lista 2204. Estuvieron presentes los candidatos a Senadores Contador Maxi Suescun, tres veces Intendente de Rauch y el Dr. Carlitos Valente, de Dolores, también asistió el ex Intendente de Dolores Dr. Juan Carlos Valente.
Hubo interesantes intercambios de ideas y proyectos con mira a las elecciones del 7 de Septiembre.
CIERRE DE CAMPAÑA DE “SOMOS BUENOS AIRES” EN TORDILLO
