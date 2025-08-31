CIERRE DE CAMPAÑA DE “SOMOS BUENOS AIRES” EN TORDILLO

El 29 de Agosto de 2025, por la noche, en el Comité de la UCR de Gral. Conesa, Partido de Tordillo, se concretó el cierre de campaña de los candidatos a Concejales y Consejeros Escolares que encabeza Miriam Garcia, por “Somos Buenos Aires”, Lista 2204. Estuvieron presentes los candidatos a Senadores Contador Maxi Suescun, tres veces Intendente de Rauch y el Dr. Carlitos Valente, de Dolores, también asistió el ex Intendente de Dolores Dr. Juan Carlos Valente.

Hubo interesantes intercambios de ideas y proyectos con mira a las elecciones del 7 de Septiembre.