Caso $LIBRA: Ferraro quedó al mando de la Comisión Investigadora y el oficialismo anunció que va a impugnar

13 de los 14 diputados que responden al flanco del oficialismo se retiraron de la Sala 2 donde se realizó el encuentro. La vicepresidencia quedó vacante y Juan Marino resultó elegido como secretario. Cuándo comienza la investigación y cuándo vence el plazo de informes.

Después de cuatro meses trabada, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA finalmente designó al diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica como presidente. La vicepresidencia le correspondía al flanco oficialista, pero decidieron retirarse de la reunión y quedó vacante.

Tanto Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza, y Silvana Giudici, representante del Pro, señalaron que no van a avalar el funcionamiento de esta comisión unicameral, confirmaron que van a pedir la impugnación y optaron por retirarse de la Sala 2. Misma postura adoptaron los representantes del MID, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y Pablo Cervi de Liga del Interior. Solo Mariano Campero presenció el encuentro.

En tercera instancia, Unión por la Patria propuso a Juan Marino como secretario de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA y la moción fue aprobada de forma unánime. De igual manera, fue avalada la moción para que las reuniones se lleven a cabo los martes a las 16, fijando al próximo 2 de septiembre como el inicio de la investigación. Cabe recordar que el plazo para presentar el informe está vigente hasta el 10 de noviembre próximo.

Debido a la ausencia del oficialismo y sus aliados, no se aplicó la resolución aprobada el 20 de agosto en el recinto de la Cámara de Diputados que establecía que, en caso de empate entre dos o más propuestas, ganaría la que reúna mayor cantidad de miembros dentro de cada bloque. A pesar de haber estado presente en la sesión cuando se puso a consideración, el oficialismo insistió con la nulidad de esta comisión.

Previo a retirarse, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni señaló: “No avalamos todo lo que está sucediendo acá porque se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías”. Luego, anticipó que “lo vamos a impugnar porque el plazo aprobado para que esta comisión funcione ha quedado fenecido”, en referencia al primer reglamento de la Investigadora.

Con el propósito de apuntalar la postura de La Libertad Avanza, Silvana Giudici se refirió a la resolución aprobada: “Escribieron algo que todavía me cuesta entender”, y añadió que “como hubo empate, la comisión funcionó y trajeron expositores… entonces ¿quién hace trampa?”. “acá se quiere mantener el circo para llegar a la elección y desde el punto de vista jurídico esto está mal”, planteó.

Una vez que Bornoroni, Nadia Márquez, Álvaro Martínez y Nicolás Emma de LLA; Giudici, Cristian Ritondo y Martín Maquieyra del Pro; Oscar Zago del MID; Lisandro Nieri y Pamela Verasay de la UCR; Yolanda Vega y Agustín Domingo de innovación Federal; y Pablo Cervi de Liga del Interior se retiraron de la sala, Mónica Frade propuso a Ferraro como presidente y la moción fue aprobada por unanimidad.

En el final del encuentro, Maximiliano Ferraro confirmó que el próximo martes 2 de septiembre a las 16 queda convocada la reunión de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, que busca conocer las responsabilidades del Poder Ejecutivo en la difusión del token publicando por Javier Milei el pasado 14 de febrero. Por el hecho, hay procesos penales nacionales e internacionales.