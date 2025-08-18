Burlando será candidato a diputado con el partido de Julio Garro

El abogado y panelista presentó una lista tras varios intentos fallidos de llegar al Congreso.

Después de varios amagues que finalmente quedaron en la nada, finalmente Fernando Burlando se animó y presentó su candidatura para diputado nacional. Lo hizo a través del sello Propuesta Federal (PRO-FED) que pertenece al ex intendente de La Plata, Julio Garro.

El mediático abogado y panelista de TV se suma al grupo de los outsiders, candidatos ajenos a la política que ganaron varios lugares en el cierre de listas del domingo.

Por caso, la ex Playboy Karen Reichardt y el conductor de Neura, Tronco Figliuolo, integran la lista libertaria bonaerense. En tanto, la vedette Virginia Gallardo es candidata por Corrientes.

Según trascendió, Burlando había considerado en un inicio competir a través de la UCeDe, con la que había alcanzado un acuerdo. sin embargo, ese histórico partido de derecha finalmente no fue habilitado por la Cámara Electoral bonaerense por falta de documentación.

“Alianzas, acuerdos, arreglos tirados de los pelos y atados con alambre. Eso muestra hoy la política a través de los candidatos que se dan a conocer”, escribió el abogado en las redes. “Lo nuevo, lo fresco, lo que no tiene pasado turbio, te lo debo. Me siento la mosca en el plato de leche. En buena hora”.

El último intento de Burlando por aterrizar en la arena política fue en 2023 cuando mandó a pintar paredones y lanzó un spot en la que se lo veía recorriendo una villa de Los Hornos (La Plata). Mala suerte o no, lo cierto es que en el video aparecía José Luis Auge, uno de los condenados por el crimen de José Luis Cabezas.

La polémica sirvió para instalar su candidatura, pero nunca levantó en las encuestas. Un sondeo de la consultora Circuitos le daba cuatro puntos. Incluso lo superaba Néstor Pitrola. A partir de allí su candidatura se fue apagando.

En la campaña hacia octubre, Burlando trabajará con Julio Serna, quien fuera la mano derecha de Carlos Kikuchi en la campaña que llevó a Javier Milei a la presidencia. Fue uno de los involucrados en los audios que circularon en 2023 de referentes provinciales que lo señalaron como la persona a cargo de las negociaciones con los dirigentes que querían estar en la boleta de La Libertad Avanza. Según se denunció en su momento, se les pedía a los candidatos una suma de dinero.