Bullrich y Fargosi, las cabezas de lista de LLA en la Ciudad

Un economista secundará a la ministra de Seguridad para el Senado. Uno por uno, quiénes integran las listas del oficialismo en CABA.

Finalmente se formalizó este sábado la lista que presentará la alianza La Libertad Avanza, que en lo formal compone el partido violeta con el Pro, pero que en los hechos tiene un 8% de macrismo, si se toman los 4 senadores y los primeros 20 lugares de la lista para Diputados.

Según la boleta completa que se conoció este sábado, la lista para el Senado estará compuesta por la ministra Patricia Bullrich y el economista Agustín Monteverde; y lleva como suplentes a la jefa del bloque de legisladores porteños libertarios Pilar Ramírez y al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

La lista para diputados es encabezada por el abogado Alejandro Fargosi, exmiembro del Consejo de la Magistratura; seguido por Patricia Holzman, cercana a Patricia Bullrich y quien fue asesora del rabino Sergio Bergman cuando este fue ministro de Ambiente durante la gestión de Cambiemos.

El tercer lugar es para el actual diputado nacional libertario Nicolás Emma, y el quinto para la diputada del Pro perteneciente al bullrichismo Sabrina Ajmechet.

El quinto y sexto lugar son los que corresponden al Pro macrista y allí están Fernando de Andreis, quien fue secretario general de la Presidencia durante la gestión de Mauricio Macri, a quien está estrechamente vinculado, y Antonela Giampieri, secretaria parlamentaria del bloque Pro en la Legislatura porteña.

El séptimo puesto es para Andrés Leone, un amigo de la juventud de Javier Milei; octava Valeria Rodrigues Trimarchi; noveno Fernando Pedrosa, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; y décima la diputada libertaria María Fernanda Araujo.

Luego aparecen Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Hector Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco y María Vildoza.