Balcarce celebra su 160° aniversario con la primera feria de vinos locales

Seis emprendimientos vitivinícolas balcarceños darán a conocer su producción y proyectos. Habrá degustaciones, charlas y stands abiertos al público.

El domingo 31 de agosto se llevará a cabo en el Palacio Municipal de Balcarce la primera edición de la feria ‘Balcarce, el nuevo origen del vino‘. El encuentro reunirá a seis proyectos vitivinícolas locales en el marco de las celebraciones por el 160° aniversario del partido.

La actividad incluirá stands de productores, degustaciones y charlas a cargo de la sommelier Marisol de la Fuente, el filósofo Martín Fisicaro y la enóloga Mariana Boero.

Entre los participantes estarán Puerta del Abra, Viñedos Balcarce, Finca Familia Gil, Bodega Los Pinos, Viñedo Loma Carmelo y Finca Vismara.

Desde 2022, Balcarce cuenta con una Indicación Geográfica (IG) reconocida oficialmente. El registro avala las características del terroir, definido por suelos calcáreos y arcillosos, la altitud relativa de las sierras y un clima de marcada amplitud térmica.

Balcarce se ha transformado en los últimos años en un punto de interés de quienes buscan nuevos terruños para iniciar proyectos vitivinícolas. Cuenta con dos bodegas en plena producción, otras que van en camino a presentar sus primeras etiquetas en el transcurso de 2026 y proyectos comenzando o en pleno desarrollo.

Programa

12: apertura de stands de productores.

15: charla ‘Los 5 diferenciales de los vinos de Balcarce’, por Marisol de la Fuente.

16.30: charla ‘Filosofía del vino’, a cargo de Martín Fisicaro y Mariana Boero.

La entrada será libre y gratuita.