PortadaSociedad

Argentina suspendió sus exportaciones de productos avícolas tras un brote de influenza aviar

El Senasa detectó un brote de influenza aviar altamente patógena H5 en gallinas ponedoras en Los Toldos.

La Argentina resolvió suspender sus exportaciones de productos aviares luego de que se detectara un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en un establecimiento de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires.

Así lo confirmó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a través de un diagnóstico de laboratorio de un caso positivo. El hallazgo se produjo en un establecimiento de gallinas ponedoras ubicado en esa ciudad, luego de que el predio notificara signos clínicos compatibles con la enfermedad.

Tras la denuncia, técnicos del organismo recolectaron muestras que arrojaron resultado positivo a IAAP H5, por lo que se activaron de inmediato las medidas sanitarias correspondientes. Entre ellas, se estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), conformada por un perímetro de 3 kilómetros alrededor del foco con medidas de bioseguridad y restricción de movimientos, y una zona de vigilancia de 7 kilómetros, donde se llevan adelante tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

Las acciones sanitarias incluyen el despoblamiento de las aves afectadas, su disposición final y la posterior higiene y desinfección de las instalaciones. El Senasa aclaró que la región donde se detectó el brote no constituye una zona de producción avícola significativa, lo que reduce el impacto productivo de la situación.

En el plano internacional, Argentina comunicará el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene acuerdos de libre de enfermedad. Sin embargo, gracias a la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP, el país podrá continuar comerciando con los Estados que reconocen este esquema sanitario.

En el primer semestre de este año el sector exportó un volumen de 12,4 millones de toneladas por un valor de US$ 14,6 millones, según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

“No creo que los niños tengan derecho a ser curados en el Garrahan”: polémica frase de una senadora

Política EconomiaPortada

El Gobierno creó Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima

Política EconomiaPortada

El Gobierno liberó la circulación de camiones bitrenes en rutas del país

Política EconomiaPortada

Rematan casi 50 autos desde $3,3 millones, entre modelos históricos y actuales

Política EconomiaPortada

Ricardo Alfonsín: “Estamos muy preocupados por lo que está pasando con la democracia”

Política EconomiaPortada

El curioso mensaje de María Eugenia Vidal en LinkedIn para buscar trabajo

Política EconomiaPortada

Kicillof enviará un proyecto a la Legislatura para declarar la emergencia de la obra pública nacional en la provincia

Política EconomiaPortada

El peso de la boleta de luz en las jubilaciones casi se triplicó con Javier Milei

Política EconomiaPortada

El kicillofismo celebró la lista de unidad y descartó enojo por parte de los intendentes

Política EconomiaPortada

Burlando será candidato a diputado con el partido de Julio Garro

Política EconomiaPortadaSociedad

La Provincia incorpora más de 600 profesionales al sistema sanitario

Política EconomiaPortada

Magario: “El 7 de septiembre las urnas se tienen que llenar de boletas de Fuerza Patria”

Mostrar más