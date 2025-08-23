El lunes 25 de agosto Aldosivi visita a Estudiantes de La Plata por una fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 19 horas por Radio Brisas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Escúchalo por Criterio Online.
Aldosivi Vs. Estudiantes de La Plata con relato de Eduardo Vignolio
El lunes 25 de agosto Aldosivi visita a Estudiantes de La Plata por una fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 19 horas por Radio Brisas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Compartir este artículo