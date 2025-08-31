Este domingo Aldosivi recibe a Boca en el Estadio José María Minella por una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 14 horas por Radio Brisas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Escúchalo por Criterio Online.
Aldosivi Vs. Boca con relato de Eduardo Vignolio
Este domingo Aldosivi recibe a Boca en el Estadio José María Minella por una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 14 horas por Radio Brisas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Compartir este artículo