3er. TORNEO DE TENIS – SINGLES CABALLEROS

Se disputó el 3er. Torneo con la participación de 70 tenistas en las categorías: intermedia, 2da.; 3ra., 4ta. ,5ta. y 24 tenistas en dobles de 4ta-5ta. teniendo como organizador al Club Sarmiento con la colaboración de los clubes: Ever Ready, Naytuel, Social y el Polideportivo Municipal. Participaron jugadores de Castelli, Chascomús y San Clemente. El cierre con la entrega de premios se realizó en el buffet del predio del Club Sarmiento donde se compartieron sándwich y bebidas

Los resultados fueron los siguientes:

Categoría Intermedia: Francisco Lanz le ganó a Germán Pereyra por 6-3 y 6-2.

Semifinalistas: Tomás Harisgarat y Franco Díaz

2da. Categoría: Leandro Bordeu que jugó un gran torneo, derrotó a Ezequiel Bravo por 6-4 y 7-5.

Semifinalistas: Néstor Pardo y Fernando Castillo de Castelli.

3era. Categoría: Guillermo Laborde superó a Matías Eyherabide 6-2 y 6-2.

Semifinalistas: Juan Merino y Julián Moroni de San Clemente.

4ta. Categoría: Cristián Guerra de San Clemente venció a Nicolás Eyherabide por 7-5,3-6 y 6-0.

Semifinalistas: Cristian Tami y Pablo Alam.

5ta. Categoría: Se cancelo la final.

Semifinalistas: Gabriel Ortiz y Santiago Peñoñori.

DOBLES 4ta-5ta: Participaron 12 parejas, resultando campeona la pareja fomada por Julio Rodríguez-Matías Maggio que vencieron en la final a Matías Cejas-Nicolás Rossi.

por 6-4 y 6-4.

Semifinalistas: Joaquín Eyherabide -Marcelo Morales y Cristián Zucca-Marcelo Franco.