2DO. TORNEO DE DAMAS DE LA LIGA DOLORENSE DE TENIS

Se jugó el, con la participación de 48 jugadoras, teniendo como organizador al Club Naytuel, con la colaboración del club Sarmiento y el Polideportivo Municipal, en las categorías dobles de primera e intermedia y singles de 2da.-3ra., 4ta. y 5ta. En este torneo, participaron tenistas de La Plata, Castelli y Pila.

RESULTADOS

Dobles de 1era. : Se jugó en la modalidad americano, con la participación de jugadoras del country Miralagos y El Pato, disputándose en dos zonas de 3 parejas cada una. Resultaron ganadoras de este interesante torneo, la pareja integrada por Mariela Migueles-Romina Luco que superaron en la final a Agustina Díaz-Florencia Pelerán por 9-7.

Semifinalistas: Ana Roncoroni –Ana Zamora y Natalia Ale-Jorgelina Ludueña.

Dobles Intermedia: Claudia Ciancio-Viviana Morete superaron a Soledad Solís-Leticia Van Waarde por 7-6 y 6-0.

Semifinalistas: Luciana Milano- María Arriola y Daiana Focke-Alejandra Laz.

Singles 2da.-3ra: Maru Alí venció a Majo Pivano por 3-6,6-3 y 7-5.

Semifinalistas: María Lacunza y Nancy Barragán.

4ta..: Natalia Cornaglia derrotó a Mariela Alam por 6-3,2-6 y 11-1.

Semifinalistas: Mariel Pepi Irina Ortiz.

5ta: Se disputó por zona, resultando triunfadora Eugenia Hernández que derrotó a Catalina Angílica de Pila por 6-3 y 6-2. Semifinalistas: Luciana Velcheff y Evangelina Riouspeyros .

Un agradecimiento para todos los sponsor que colaboran en el torneo y especialmente a la Secretaría de Turismo Inés Barragán quien obsequio con entradas del parque termal a las jugadoras que nos visitaron de los country del corredor de la ruta 2, también el aporte para el sorteo de 2 entradas con acompañante del spa del hotel Termal y entradas y souvenir del parque termal entre las jugadoras que participaron del torneo.