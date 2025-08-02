DestacadoDolores

2DO. TORNEO DE DAMAS DE LA LIGA DOLORENSE DE TENIS

Se jugó el, con la participación de 48 jugadoras, teniendo como organizador al Club Naytuel, con la colaboración del club Sarmiento y el Polideportivo Municipal, en las categorías dobles de primera e intermedia y singles de 2da.-3ra., 4ta. y 5ta. En este torneo, participaron tenistas de La Plata, Castelli y Pila.

RESULTADOS

Dobles de 1era. : Se jugó en la modalidad americano, con la participación de jugadoras del country Miralagos y El Pato, disputándose en dos zonas de 3 parejas cada una. Resultaron ganadoras de este interesante torneo, la pareja integrada por Mariela Migueles-Romina Luco que superaron en la final a Agustina Díaz-Florencia Pelerán por 9-7.

Semifinalistas: Ana Roncoroni –Ana Zamora y Natalia Ale-Jorgelina Ludueña.
Dobles Intermedia: Claudia Ciancio-Viviana Morete superaron a Soledad Solís-Leticia Van Waarde por 7-6 y 6-0.
Semifinalistas: Luciana Milano- María Arriola y Daiana Focke-Alejandra Laz.
Singles 2da.-3ra: Maru Alí venció a Majo Pivano por 3-6,6-3 y 7-5.
Semifinalistas: María Lacunza y Nancy Barragán.
4ta..: Natalia Cornaglia derrotó a Mariela Alam por 6-3,2-6 y 11-1.
Semifinalistas: Mariel Pepi Irina Ortiz.
5ta: Se disputó por zona, resultando triunfadora Eugenia Hernández que derrotó a Catalina Angílica de Pila por 6-3 y 6-2. Semifinalistas: Luciana Velcheff y Evangelina Riouspeyros .

Un agradecimiento para todos los sponsor que colaboran en el torneo y especialmente a la Secretaría de Turismo Inés Barragán quien obsequio con entradas del parque termal a las jugadoras que nos visitaron de los country del corredor de la ruta 2, también el aporte para el sorteo de 2 entradas con acompañante del spa del hotel Termal y entradas y souvenir del parque termal entre las jugadoras que participaron del torneo.

