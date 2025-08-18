152 ANIVERSARIO DE NUESTRO HOSPITAL SAN ROQUE

El 18 de agosto se inaugura el hospital en calle Pichincha entre Márquez y Rico donde funcionó hasta el 25 de diciembre de 1917 en que fue inaugurado el edificio actual en calle Lamadrid 880. Desde aquel 18 de agosto de 1873, ha mantenido y demostrado su afán por preservar la salud de la comunidad y todo aquel que por diversas circunstancias requiera de su atención.

La Asociación Cooperadora y sus socios, saludan en este nuevo aniversario a todos los que con sus manos hacen que la salud encuentre su mejor aliado, y en sus corazones, la esperanza encuentra su voz. FELIZ ANIVERSARIO 152