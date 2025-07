EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA CONFIRMÓ QUE LLEGARÁN $42 MILLONES EN LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS PARA EJECUTAR OBRAS EN LA ESCUELA TÉCNICA N°1

Los fondos llegarán a través del Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED), gestionados desde hace meses por el Intendente Juan Pablo García ante el Gobierno de la Provincia para atender los problemas estructurales del edificio, como por ejemplo los techos. Esta inversión forma parte de un plan integral, por lo que llegarán más fondos en el futuro.

Respecto al reclamo público de la UCR, desde el gobierno local aclararon que la obra de reparación de canaletas y cielorrasos es responsabilidad del Consejo Escolar, presidido por la oposición. Según consta en ecnicael acta de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) del 4 de junio, la propia presidenta del Consejo, Laura Clavero, informó que las tareas están en ejecución, aunque con demoras por el estado de los cielorrasos.

Finalmente, el Director de Educación, Ramiro Blasi, lamentó el reciente uso político de la oposición en un tema tan sensible como la infraestructura escolar, y reafirmó que la falta de obras estructurales acumulada durante 16 años no se resuelve en pocos meses, pero el actual rumbo es claro: “Estamos haciendo obras que no se hicieron durante años. Los recursos de los fondos educativos ahora van a donde corresponde, porque tenemos compromiso y respeto por la comunidad educativa”.