“Cobarde, león de papel”: Máximo Kirchner cruzó a Milei tras la burla al expresidente Néstor Kirchner

En un acto en Hurlingham, el titular del PJ bonaerense repudió los cánticos entonados por Milei en Córdoba y lo acusó de liderar un gobierno “cruel e inhumano”

Máximo Kirchner rompió el silencio con un mensaje cargado de tensión política. Desde Hurlingham, el presidente del Partido Justicialista bonaerense calificó de “cobarde” al presidente Javier Milei, luego de que el mandatario entonara, durante un acto público en Córdoba, una canción burlona sobre la muerte de su padre, el expresidente Néstor Kirchner.

“Cantaron que saquen al pingüino del cajón, el presidente de todos los argentinos y argentinas”, denunció Kirchner en el marco de un plenario peronista. “Un presidente cobarde, al que realmente le quiero decir que si de verdad quiere hacer eso que cantó, venga solo. Sabe muy bien dónde encontrarme”, agregó en tono desafiante, frente a un auditorio colmado por militantes y dirigentes.

El episodio que desató la reacción del diputado nacional tuvo lugar durante el evento ultraconservador “Derecha Fest”, realizado días atrás en la ciudad de Córdoba. Allí, Milei coreó con los asistentes: “Saquen al pingüino del cajón para que vea, que los pibes cambiaron de idea, llevan las banderas que trajo el león”.

Kirchner respondió con dureza: “No vamos a permitir ni una sola falta de respeto. Ese presidente cobarde que desafía a quien no se puede defender y encarcela a quien le puede ganar una elección no es más que un león de plastilina, un león de papel que no ruge y solo sabe cacarear”.

El acto en Hurlingham también sirvió como escenario para reforzar el discurso del peronismo bonaerense de cara a las elecciones legislativas de septiembre. Máximo estuvo acompañado por el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien se alineó con el tono confrontativo del encuentro.

Además de cuestionar el gesto del presidente, Kirchner cargó contra la gestión libertaria: “Es un gobierno cruel, inhumano, agresivo y despectivo con su propio pueblo”. Y advirtió sobre la injerencia extranjera en la política nacional, particularmente por el nombramiento del embajador propuesto por Donald Trump. “La Argentina es un territorio en disputa. El futuro embajador estadounidense rechaza el federalismo y se inmiscuyó en los poderes del Estado. ¿Cómo todavía hay argentinos y argentinas que no se dan cuenta de lo importante que es nuestro país?”, se preguntó.

“La Argentina, con la presidenta del principal partido de oposición presa; con un presidente que en un acto decía ‘teléfono señores jueces’; con el presidente de la Sociedad Rural festejando la detención; con el embajador de Trump diciendo que viene a asegurarse que siga presa. Ese es el país que tenemos. Pero supimos tener otro”, afirmó.

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner también reapareció con un mensaje grabado desde su detención domiciliaria. En la tradicional marcha de antorchas en Moreno, realizada el sábado por la noche, la expresidenta acusó a Milei de “gobernar para los ricos” y de responder a “las fuerzas del norte”. Se refirió al embajador designado Peter Lamelas como “un interventor” y alertó que EEUU buscaría imponer condiciones al sector farmacéutico nacional. “Teléfono para los laboratorios: vienen por ustedes también”, advirtió.

DIB