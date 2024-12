JUSTICIA POR FAVOR! JUSTICIA POR EMMANUEL GAMIO!

Pedido de publicación.

A poco días de cumplirse sólo 6 MESES, del ASESINATO de nuestro Emmanuel, seguimos intentando encontrar las fuerzas para seguir.

Sin embargo, hemos recibido, con profundo dolor y desazón , la noticia, a través de nuestro abogado, que se le intenta dar PRISIÓN DOMICILIARIA al asesino, quién gozaría de este beneficio, en la misma vivienda, dónde ASESINÓ por la espalda a Emma y se profugó. Y con quiénes lo abandonaron a Manu, herido de muerte.

Desde lo más profundo de nuestros corazones, nos preguntamos: ¿Cuánto más debemos soportar para que este individuo, pague por el crimen cometido?

¿Existen garantías reales para nosotros como familia y como ciudadanos, que este sujeto no vuelva a matar o cometer otros ilícitos?

Nosotros, podemos dar cuenta en qué trabajamos, qué estudiamos, de qué vivimos y en qué ocupamos nuestro tiempo libre.

Dudamos que él y quiénes lo rodean, puedan decir lo mismo.

Ese entorno carece de todo tipo de recursos, para contener a un sujeto que cometió un crimen, y lo reinserte a vivir en una sociedad respetuosa del otro.

Esta medida no sólo, pone en riesgo a nuestra familia, ya vulnerada por esta tragedia, si no también a toda la comunidad.

Frente a semejante desprotección, nos vemos empujados a pedir POR FAVOR, se revea está medida.

Nuestro abogado y la fiscalía ya han apelado. Agradecemos profundamente, la empatía, el buen trato y el deseo de justicia real, por parte de ambos.

Lo único que pedimos es JUSTICIA.

Necesitamos atravesar nuestro duelo en paz, con el dolor desgarrador de no tener a Manu con nosotros, pero aunque sea con la tranquilidad de saber que estamos a salvo en la ciudad que habitamos y en la que hasta el momento, deseamos y elegimos vivir. Ciudad en la que jamás hicimos daño a alguien.

Solicitamos que se revise la decisión del juez, que de hacerse efectiva no sólo amenaza nuestra seguridad, sino que además compromete la de toda la comunidad y envía un mensaje de desprotección a todos los ciudadanos que día a día, salimos a ganarnos lícitamente la vida y somos respetuosos del otro.

Hace MENOS de 6 MESES, que dos niños, perdieron de manera brutal a su papá y que hoy, a su corta edad, se encuentran elaborando el duelo como

Nosotros, SU FAMILIA, los adultos responsables de ellos, acompañamos con un dolor indescriptible, por verlos vivir, tan chiquitos, una falta tan cruel.

Por eso este pedido es de JUSTICIA y nunca de venganza, no solo por nuestros niños, si no también por los niños de la otra parte, que irían a convivir con seres que tienen un arma no declarada con la que un sujeto asesina a Manu, la esconde, lo encubren y se da a la fuga.

MANU: SIEMPRE EN EL CORAZÓN DE LOS QUE TE AMAMOS DE VERDAD.

TU FAMILIA ENORME, QUE NUNCA SE RINDIÓ Y NO SE RINDE.

#JUSTICIAPORMANU

#VASCOGAMIO

#JUSTICIA