El dolorense Federico Betular, campeón del Karting Regional Lezamense

Se llevaron a cabo las competiciones de la doble fecha del Karting Regional Lezamense en Magdalena, y tras la octava y novena etapa de la temporada, el dolorense Federico Betular se consagró campeón en la divisional 150 A .

PODIOS FECHA 8 JUNIOR 1ro- MONTES DE OCA 2do- PERLANA 3ro- DALIERI

PREJUNIOR 1ro- PAPANFUR 2do- CHIRIZOLA 3ro- SERNAGORAS

150 A 1ro- BETULAR 2do- JOAQUIN GOMEZ 3ro- CAQUINEAU

150 B 1ro- HERNANDEZ 2do- TOMÁS DAMORE (Castelli) 3ro- DOSPITAL

FECHA 9

JUNIOR 1ro- PERLANA 2do- DALIERI 3ro- MONTES DE OCA

PREJUNIOR 1ro- PAPANFUR 2do- CHIRIZOLA 3ro- SERNAGORAS

150 A 1ro- JOAQUIN GOMEZ (Castelli) 2do- DODDS 3ro- GORTARI

150 B 1ro- HERNANDEZ 2do- DOSPITAL 3ro- ORTIZ

En el mes de diciembre, se realizará en el circuito José Luis Laguzzi de la ciudad de Castelli la fecha Coronación del KRL.

Federico compartió su emoción en sus redes sociales con la siguiente publicación:

“¡Campeones! Tanto tiempo lo soñé, tantas veces lo intenté, renegué, me amargué cuando las cosas no salían, pero elegí creer en mí e ir tras un sueño. Los que me conocen saben cuán apasionado soy del automovilismo, la forma en que lo intento hacer y cómo lo vivo. Todavía no caigo, me cuesta, pero solo me sale agradecer. Agradecer a todos, a mi familia incondicional en todo momento, a Dai y Ian, a quienes les saco mil horas antes de cada carrera. A mis amigos, que por suerte son un montón y me hicieron pasar un finde bárbaro. A todo el equipo de Roberto Márquez y Jorge Andreoli por siempre haber confiado en mí. Solo me queda decir que nunca, pero nunca, bajen los brazos. Cuando las cosas no salen como uno desea, hay que volver a intentarlo de nuevo con más fuerzas. ¡Somos campeones, loco! Hace 15 días me tocó festejar el campeonato de mis amigos y ahora nos toca a nosotros. ¡Qué cierre de año! Me queda una anécdota: hace un par de años, sentado en un baúl azul del taller de una persona muy especial para mí, me dijeron: ‘Si quieres andar bien y ganar carreras, tienes que ir a tal lado’, y así fue. Un día llegué sin conocerlos al R Marquez Racing para andar un poquito mejor, y hoy nos encontramos habiendo ganado varias carreras y peleando varios campeonatos. Es una cuota pendiente que tenía y se logró. Gracias infinitas por darme siempre lo mejor, pero sobre todo por ser mis amigos. Gracias a todos de corazón por haber aportado su granito de arena. Este campeonato es de todos. ¡Somos campeones del Karting Regional! #1”