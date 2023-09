Dolorense completa Ultra Trail Mont Blanc y hace historia

Federico Nimer, oriundo de Dolores, se ha convertido en el primer argentino en completar las cinco distancias del Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) en Francia, una de las carreras de Trail Running más prestigiosas del mundo.

Después de un mes de entrenamiento en Francia, Nimer logró completar todas las distancias ultra del UTMB, que incluye un recorrido de 170 kilómetros alrededor del Mont Blanc, pasando por Italia y Suiza. En 2017, había terminado esta carrera en 34 horas, siendo el mejor argentino clasificado.

El UTMB atrae a casi 8.000 participantes de todo el mundo y es considerado uno de los eventos más desafiantes del Trail Running.

A pesar de su éxito, Nimer se mantiene humilde y sigue entrenando intensamente en diferentes lugares de Argentina, incluso en su ciudad natal de Dolores, donde simula terrenos montañosos en el distribuidor de calle Lamadrid y la autovía 2.

El trabajo de entrenamiento es exigente, con distancias que alcanzan los 150/160 kilómetros semanales. Nimer, a sus 38 años, se siente como un profesional, aunque dice correr como un amateur. Su objetivo principal es seguir mejorando y mantenerse entre los diez mejores corredores de Argentina, un logro que ha mantenido durante los últimos ocho o diez años.

Su historia inspira a todos los amantes del Trail Running en Argentina y más allá.

Un viaje épico de sueños cumplidos

Jamás pidas permiso para perseguir tus sueños. Persíguelos, no importa qué es importante. Solo tenemos una vida y eres el autor de tu historia, más que nadie más. Eres mucho más responsable de que tus sueños se hagan realidad que cualquier otra persona en tu vida. Sueña en grande, trabaja duro y haz que ocurra.

(Jared Leto)

Aún no logro entender la magnitud de lo que estás imágenes representan para mi , aún no puedo creer nada de todo lo que pasó hasta llegar ahí.

Sólo quiero agradecer a todos los que me escribieron antes , durante y después .

Después de años pude cumplir mi sueño deportivo de mi vida , ese que allá por el 2015 me propuse y puedo decir que me lo cumplí a mi.

Tener palabra es sagrado en mi vida , pero dar el ejemplo con hechos es tan importante como la misma .

Cumplirse con uno mismo hace ser creíble y ser creíble genera confianza con uno mismo y en los demás , es una cadena hermosa de buenos actos para hacer el bien.

Estoy muy feliz de haber logrado todo esto:

Utmb 170km (2017)

Tds 121km (2018)

Tds 145km (2019)

Ccc 101km ( 2022)

occ 55km (2023)

Me lo propuse , jamás baje los brazos y se dio.

Jamás permitan que les digan que no pueden , por qué los “no” son motivación.

Hoy no puedo decir más nada ,por qué sigo sin creerlo..

Como lo expresó Federico en su post de Facebook: ‘Jamás permitan que les digan que no pueden, porque los ‘no’ son motivación’.