Se entregaron diplomas a representantes de nuestra ciudad en los Torneos Bonaerenses

Con la presencia del Intendente Camilo Etchevarren, del Secretario y la Directora de Deportes, José María Cremonte y Cristina Andrada, en el Salón Blanco Municipal, se entregaron los diplomas a quienes representaron a Dolores en la final de los Torneos Bonaerenses en Mar del Plata. Además, acompañaron la distinción los Profesores de cada una de las disciplinas.

Antes de comenzar a entregarse los diplomas, Cristina Andrada, pidió un minuto de silencio para el chofer Eric Amestoy, que falleció en la fecha. Este trabajador

durante los últimos siete años trasladó a las delegaciones que compitieron en Mar del Plata.

Dolores obtuvo 7 Medallas, de Oro en vóley sub 15 damas. También se consiguieron Medallas de Plata en softbol sub 15 damas, beach vóley sub 14 masculino y en 80 metros llanos Benjamín Fernández, en sub 14. Obtuvieron Medalla de Bronce en lanzamiento de disco, Juan Sepero, en sub 14, en beach vóley dama sub 14 y en tenis adultos Carlos Lanz y Hernán Bordeu.

El Jefe Comunal anunció que los integrantes del equipo de sóftbol Scorpions, tendrá su propio predio. “Quiero felicitar a todos los integrantes de Scorpions, y especialmente a su entrenador Germán Rodríguez. Hace poco me pidieron un lugar donde poder llevar adelante su campo deportivo, les quiero comunicar que les vamos a entregar un predio de más de una hectárea y media, que se encuentra detrás del Parque Termal”, dijo Etchevarren, que agregó “este miércoles nos vamos a encontrar a las 16.00 horas y les voy a mostrar el terreno”.

También el Intendente felicitó al equipo de vóley de damas sub 15, que logró la Medalla de Oro y a todos los que participaron de la final.

Por último la Directora de Deportes destacó lo bien que se compitió e informó que todos los participantes tendrán una entrada gratis para pasar un día en el Parque Termal.