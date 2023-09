Dolores obtuvo 7 Medallas en la final de los Torneos Bonaerenses

Culminada la final de los Torneos Bonaerenses en Mar del Plata, la delegación de 250 personas que representaron a Dolores, regresaron a nuestra ciudad.

El Intendente Camilo Etchevarren, les dio la bienvenida y felicitó a quienes participaron.

La Directora de Deportes Cristina Andrada, comentó que se logró ganar la Medalla de Oro en vóley sub 15 damas. También se consiguieron Medallas de Plata en: softbol sub 15 damas, beach vóley sub 14 masculino y en 80 metros llanos Benjamín Fernández, en sub 14. Obtuvieron Medalla de Bronce en lanzamiento de disco, Juan Sepero, en sub 14, en beach vóley dama sub 14 y en tenis adultos Carlos Lanz y Hernán Bordeu.

“Estamos muy felices por la obtención de varias Medallas en una competencia muy difícil, en la instancia final en Mar del Plata”, dijo la Directora de Deportes, que agregó “las 250 personas que viajaron disfrutaron de una hermosa estadía, quiero agradecer el apoyo que recibió la Secretaría de Deportes del Intendente Camilo Etchevarren, lo que nos permitió poder llevar adelante todas las instancias de los Torneos”.