Pampas nuevamente a la final de UROBA luego de un triunfazo en Belgrano

En Belgrano los visitantes superaron por 36-31 al equipo local, al que derrotó en sus dos cruces en el campeonato pasado pero no pudo en la final 2022. El domingo 24 definirá la localía en Castelli.

Pampas concretó en el resultado final la diferencia que hubo a lo largo del Torneo Desarrollo de la UROBA. Un equipo que tuvo intenciones claras y ambiciosas y que le viene dando más lugar a los juveniles.

El conjunto dolorense se clasificó nuevamente para jugar la final del torneo, en el 2022 ganó todos los duelos de la región en la clasificación pero no pudo trasladar esa contundencia a las dos finales que le tocó disputar. Este año irán por la revancha.

“Son momentos históricos. Segundo año que disputamos este campeonato y nos toca jugar la final nuevamente. Es muy lindo”, expresó Pablo Lopreitto, capitán de Pampas, que el próximo Domingo 24 tendrá la posibilidad de quedar punteros en la zona.

En Belgrano, el local tomó las riendas del juego. Con un plan y buenas intenciones salió a marcar el terreno encontrándose con una defensa desordenada de Pampas que le permitió quebrar tackles, ganar metros y llegar al ingoal en dos oportunidades que sumado a la efectividad de su fullback en la patada a los palos pudo mantenerse adelante en el marcador. Pampas a pesar de la desconcentración le alcanzó con su jerarquía para macar dos tries e irse al descanso 18 a 10.

La segunda mitad el partido se transformó en un espectáculo no apto para cardíacos, desde el minuto 15 donde Belgrano anota un nuevo try más su conversión que lo pondría 25 a 10 y durante los 8 minutos siguientes fue un ida y vuelta con anotaciones de los dos lados. A los 23 min el partido estaba 28 a 22 a favor de los locales cuando Maxi Chimento apoya abajo de los palos seguido de la conversión de Álvaro Quintili, el partido quedaba entonces 29 a 28 a favor de Pampas, sin embargo a 5 del final la indisciplina de los dolorenses se pagó con un penal que dejaba la os locales 31 a 28. Así, estando cerca en el resultado la ansiedad de Pampas lo llevó a cometer nuevos penales que, en la lógica, le permitiría a Belgrano agotar el tiempo, sin embargo en la última jugada faltando 1 min el apertura local patea al touch, la pelota pica adentro de la cancha y se mete dandole a Pampas la posibilidad de comenzar a construir un ataque de varias fases. Los dolorenses supieron tener paciencia y con el tiempo agotado llegaron al ingoal luego que, de una pelota boyando a la salida del ruck, la levantara el 8 quebrara un tackle, avanzara 15 metros y luego de tomar la marca ya dentro de las cinco tras un pase al pilar derecho éste apoyara el try de la victoria.

“Nos encantan los partidos que tienen esta presión. Este año estamos sumando y dando rodaje a jugadores juveniles que están demostrando estar a la altura para poder jugar estos grandes partidos”, sostuvo el capitán de Pampas, Pablo Lopreito.

Ahora el equipo buscará jugar la final del torneo en Dolores, para ello deberán terminar primeros en la ronda clasificatoria y todavía queda jugar con Candeleros de Castelli, que no ha podido ganar todavía en el campeonato pero que no deja de ser un clásico y lo jugará como tal.

Los puntos de Pampas

Primer Tiempo: 25’ try de Franco Moreni, 40’ Try de Francisco Escudero

Segundo Tiempo: 17’ try de Franco Moreni, 19’ try de Pablo Lopreitto y conversión de Álvaro Quintili, 23’ try de Maximiliano Chimento y conversión de Quintili, 40’ try de Ariel Aguilera y conversión de Álvaro Quintili