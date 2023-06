Se jugó la etapa local en futsal, tenis de mesa y ajedrez

En futsal sub 16 y sub 18 los dos equipos ganadores pertenecen a la Escuela Normal y ya están listos para representar a Dolores en la etapa regional.

Triunfaron en tenis de mesa masculino sub 14 Máximo Morete, sub 16 Gonzalo Cuburu, sub 18 Ignacio Dávila y en Universitarios Juan Fernández. En femenino sub 14 Valentina Pereyra, sub 16 Agustina Etchart y sub 18 Sofía Soledad Rey.