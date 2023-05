Por las malas condiciones climáticas el Acto por el 25 de Mayo se llevó a cabo en las instalaciones del Club Ever Ready.

En su Despacho el Intendente Camilo Etchevarren, recibió a las autoridades, con quienes se dirigió a la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, donde el Párroco Alejandro Mengucci, tuvo a su cargo el Tedeum.

Posteriormente se izaron las Banderas y se entonó el Himno Nacional Argentino, con la interpretación de la Orquesta de Cámara Municipal, bajo la Dirección de Octavio Luna y la Directora Ejecutiva Profesora Alicia Ciancio. La Señora Claudia Vega cantó el Himno Nacional.

A continuación se escucharon palabras de la Directora de la Escuela Primaria Nº 31, Señora Romina Perillo, que señaló:

“El 25 de Mayo de 1810, es un día muy significativo en nuestra historia Argentina, un día de festejo, puesto que fue a partir de ese momento que comenzamos a dar los primeros pasos fundamentales para conseguir nuestra Independencia.

En ese entonces, el pueblo, anhelando la libertad, se reunió en la plaza Mayor para reclamar sus derechos y se unió con un fin común, inherente a todos los ciudadanos, que dejando de lado cualquier otra diferencia, entendieron como prioridad absoluta hacer realidad su sueño de igualdad y conformación del Primer Gobierno Patrio.

Ser argentinos es reconocernos herederos de aquellos hombres y mujeres que lucharon por sus ideales, y por esa libertad; seguramente se habrán preguntado más de una vez si ese era el camino correcto, habrán dudado y habrán sentido muchas emociones encontradas como la alegría, la euforia, el miedo, la incertidumbre, y el inmenso amor a la Patria; dejando su huella impresa a través de los años, en cada uno de nosotros.

Generalmente, las Fiestas Patrias sirven para conmemorar gestos heroicos o resaltar cualidades morales y éticas de personas que han servido al país en otras épocas. Pero también es importante que podamos aprovechar estos encuentros para revalorizar nuestra historia y transmitirle a nuestras generaciones futuras la necesidad de involucrarse, de servir, de participar, sembrar en los jóvenes la voluntad de continuar transformando la historia, como participes necesarios y fundamentales para vivir en un país con un futuro mejor.

Hoy más que nunca tenemos que revalorizar esa herencia, que constituye nuestra identidad. Este año los argentinos celebramos 40 años de democracia, recobrando los derechos sociales y políticos, la representación de la voluntad popular, la libertad de expresión, de participación y la eliminación de la censura.

Sabemos que todas estas luchas forman parte de nuestro ADN, que venimos de una historia emocional que nos identifica como ciudadanos fuertes, aguerridos y resilientes.

Todo esto nos impulsa a ir por más, a crecer juntos, a seguir aunando esfuerzos, a participar activamente como ciudadanos libres. Estamos llamados a seguir trabajando, sabiendo que nos falta mucho por construir y transformar, pero que, como en aquél 25 de Mayo, ya comenzamos la revolución por una Patria liberada, por un pueblo soberano.

De esta manera, hoy más que nunca debemos defender y profundizar las conquistas alcanzadas por nuestro pueblo.

Que sean eternos los laureles que supimos conseguir ¡Viva la Patria!”

Por último en representación del Municipio, se dirigió a los presentes el Secretario de Gobierno, Licenciado Jorge Gisondo.

“Desde el punto de vista histórico, la Revolución de Mayo, fue el primer paso político e institucional para el nacimiento de la República Argentina como un

estado independiente, fue el proceso que en 1810 concentró, en la ciudad de Buenos Aires, el levantamiento de los criollos contra la autoridad delegada por la Corona de España en el Virreinato del Río de la Plata, cuyo derrocamiento derivó en la creación del primer gobierno patrio.

Fue el día en que el pueblo se reunió en la plaza para reclamar sus derechos y se unió con un fin común, inherente a todos los ciudadanos, que dejando de lado cualquier otra diferencia, entendieron como prioridad absoluta hacer la Patria grande.

Desde ese momento, ser argentinos es reconocernos herederos de aquellos hombres y mujeres que lucharon por sus ideas, sus sueños, pero por sobre todo, por la libertad. Seguramente, en más de una oportunidad abran reflexionado, si estaban haciendo lo correcto, si las decisiones tomadas, llegarían a buen puerto; abran sentido incertidumbre, temor, alegría, angustia, pero nada los detuvo, el amor a la Patria era más fuerte.

Me pregunto. ¿Qué sentirían hoy? Cuando es triste ver, como estos ideales y valores se van desvaneciendo, cuando le quieren hacer creer a nuestros jóvenes y no tan jóvenes, que se puede vivir sin hacer sacrificio y sin esforzase, donde todo viene de arriba o gracias al sudor de otros. Que da lo mismo ir a la escuela que no ir, que da lo mismo trabajar que no trabajar, que da lo mismo ser decente que no serlo, y otras tantas cosas que cada uno de ustedes deben estar pensando en este momento.

Por eso considero, que como en aquellos tiempos, tenemos la tarea de contagiar en cada uno de los lugares que nos toque participar, los valores del esfuerzo, la solidaridad y la perseverancia, en honor a ese puñado de personas que se reunieron en la plaza para poder forjar un futuro de país con empuje y progreso, dejando de lado sus diferencias personales, políticas y religiosas.

No permitamos que nos corran del eje, cuando despotrican en contra del pasado, ofreciendo un futuro lleno de bondades y exuberancias, donde hay que destruir para construir, donde nada sirve. Porque si fuese así quedaría enterrado en el pasado el hacer de nuestros abuelos, padres y madres, que le pusieron el pecho a varias crisis de nuestra historia, y no solo crisis económicas, sino crisis de la moral.

Hoy nosotros estamos en un momento histórico, que quizá no tenga la connotación de aquellos revolucionarios de mayo, pero que nos llama a ser protagonistas, para no permitir que el cansancio, la intolerancia y la mentira, nos distraiga y nos haga perder nuestros sueños y esperanza, de hacer un país grande, embanderado en la dignidad, el trabajo y la justicia.”