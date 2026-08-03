Valdés cargó contra la reforma de la Ley de Tierras: “Es vender la patria y la Argentina”

El diputado de UP cuestionó con dureza el proyecto que impulsa el oficialismo y advirtió que quienes lo acompañen en el Senado estarán “vendiendo la patria”. Además, vinculó la iniciativa con el debate sobre la soberanía nacional y destacó la movilización social convocada para el próximo 6 de agosto.

El diputado nacional Eduardo Valdés volvió a manifestar su rechazo al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el oficialismo y, especialmente, a las modificaciones sobre la Ley de Tierras que se debaten en el Senado.

“La Ley de Tierras es vender la patria, es vender la Argentina. Es el punto más alto de la enajenación de la tierra en la Argentina”, afirmó el legislador, quien consideró incompatible respaldar esa iniciativa y, al mismo tiempo, reivindicar la soberanía sobre las Islas Malvinas.

“No se puede ser tan hipócrita y decir que las Malvinas son argentinas apoyando este proyecto”, sostuvo por Radio Lateral.

En esa línea, Valdés remarcó que la discusión excede una cuestión económica o de inversiones y se vincula directamente con la defensa del territorio nacional. “Si las Malvinas son argentinas, la Patagonia es argentina, Misiones es argentina, Corrientes es argentina, el Chaco es argentina, las provincias limítrofes son todas argentinas, igual que las Malvinas”, argumentó.

Y agregó: “Entonces, ¿cómo es esto de que quieren enajenar la tierra?”.

El diputado también hizo referencia al clima político y social que rodea el debate previsto para esta semana en la Cámara alta, donde el oficialismo busca reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto.

“Siento que hay una gran movilización popular en marcha, hay bastante peso de opinión para que el que vaya a levantar la mano el 6 en el Senado sepa que está vendiendo la patria”, expresó.

Finalmente, Valdés aseguró que trabaja activamente para impedir la aprobación de la iniciativa. “Milito minuto a minuto, para hacer todo lo que haya que hacer para que eso no suceda”, concluyó.