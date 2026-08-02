Bullrich: “Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta”

Patricia Bullrich dejó en claro cuál es su principal aspiración política una vez que finalice un eventual segundo mandato de Javier Milei. Tras ser consultada sobre si había quedado atrás su objetivo de llegar a la Casa Rosada, la senadora respondió sin rodeos: “Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta”.

La dirigente libertaria, en diálogo con Clarín, sostuvo que hoy integra un proyecto colectivo encabezado por el Presidente y remarcó que cualquier definición electoral dependerá de las necesidades del espacio político antes que de una decisión personal. Aun así, reconoció que prefiere ocupar un lugar de protagonismo y aseguró que se siente preparada para desempeñarse en cualquier función dentro del oficialismo.

Bullrich evitó confirmar si competirá en las elecciones porteñas de 2027 y explicó que esa decisión estará ligada a la conformación del equipo que acompañe a Milei en una eventual segunda gestión.

La exministra de Seguridad afirmó que una eventual candidatura no depende exclusivamente de su voluntad y señaló que considera prioritario preservar el entendimiento entre La Libertad Avanza y el PRO. No obstante, advirtió que ese escenario podría cambiar si el partido fundado por Mauricio Macri decidiera presentar un candidato presidencial propio.

En ese marco, sostuvo que le gustaría que todo el espacio no kirchnerista confluyera detrás de un mismo postulante para evitar una fragmentación electoral de cara a 2027.

Diferencias con Villarruel

Bullrich volvió a marcar distancia con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Consideró que mantiene una visión política distinta a la del Gobierno y afirmó que la titular del Senado impulsa un proyecto propio.

Según explicó, Villarruel “no es liberal, es conservadora” y, a su entender, si hubiera acompañado plenamente el rumbo del Ejecutivo seguiría integrada al núcleo del oficialismo. También evitó profundizar sobre la interna institucional y pidió preservar la estabilidad hasta el final del mandato.

Bullrich también se diferenció del estilo que Javier Milei mantiene en sus cruces con otros líderes internacionales. Si bien respaldó la posición política del Presidente frente a Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo que el Gobierno debería moderar el tono de sus cuestionamientos.

“Podemos decir lo mismo en un tono un poquito más bajo”, planteó, aunque inmediatamente recordó que el mandatario brasileño apoyó públicamente a Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023 y consideró que esa actitud representó una mayor intromisión en la política argentina.

La estrategia de Cristina

Consultada sobre la presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante un comité de Naciones Unidas para cuestionar su condena en la causa Vialidad, Bullrich calificó la maniobra como “inteligente” desde el punto de vista político.

A su juicio, la iniciativa coloca al gobernador bonaerense Axel Kicillof en una posición incómoda dentro del peronismo, al reabrir el debate sobre el sistema electoral y las candidaturas. Al mismo tiempo, insistió en que la condena contra la expresidenta ya fue ratificada por cuatro instancias judiciales y sostuvo que un organismo internacional no puede modificar el proceso electoral argentino.