Advierten que El Niño se intensificará en agosto y generará algunos fenómenos inusuales

El Niño se intensificará entre agosto y octubre de 2026, según la OMM, con más calor, lluvias extremas y riesgos de sequías e inundaciones en Argentina

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó que el fenómeno denominado El Niño ganará intensidad entre agosto y octubre de 2026, con temperaturas elevadas y cambios en las lluvias. En Argentina, el fenómeno podría favorecer un período más húmedo y aumentar el riesgo de eventos climáticos extremos.

El organismo explicó que el calentamiento anómalo de la superficie del océano Pacífico central y oriental altera la circulación atmosférica, generando variaciones en las precipitaciones y las temperaturas. Para el período comprendido entre agosto y octubre de 2026, los especialistas prevén condiciones más cálidas de lo habitual en amplias regiones del planeta.

Además, la OMM señaló que los océanos atraviesan un estado de calor excepcional, una situación que, combinada con El Niño, incrementa la posibilidad de sequías prolongadas, inundaciones repentinas e incendios forestales de mayor intensidad.

El Niño y los eventos extremos que podrían aumentar El informe del organismo internacional indicó que los principales centros de pronóstico coinciden en que las temperaturas del mar en las zonas bajo vigilancia superarán, en promedio, los 2,9 °C respecto de los registros históricos para esta época del año.

El fenómeno climático El Niño puede intensificar olas de calor, lluvias extremas e incendios forestales en distintas regiones A este escenario se suma la fase positiva del dipolo del océano Índico, un fenómeno provocado por diferencias inusuales de temperatura entre el oeste y el este de ese océano. La combinación de ambos procesos podría reforzar la aparición de fenómenos meteorológicos extremos en distintas regiones.