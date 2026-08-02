Advierten que El Niño se intensificará en agosto y generará algunos fenómenos inusuales

El Niño se intensificará entre agosto y octubre de 2026, según la OMM, con más calor, lluvias extremas y riesgos de sequías e inundaciones en Argentina
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó que el fenómeno denominado El Niño ganará intensidad entre agosto y octubre de 2026, con temperaturas elevadas y cambios en las lluvias. En Argentina, el fenómeno podría favorecer un período más húmedo y aumentar el riesgo de eventos climáticos extremos.
El organismo explicó que el calentamiento anómalo de la superficie del océano Pacífico central y oriental altera la circulación atmosférica, generando variaciones en las precipitaciones y las temperaturas. Para el período comprendido entre agosto y octubre de 2026, los especialistas prevén condiciones más cálidas de lo habitual en amplias regiones del planeta.
Además, la OMM señaló que los océanos atraviesan un estado de calor excepcional, una situación que, combinada con El Niño, incrementa la posibilidad de sequías prolongadas, inundaciones repentinas e incendios forestales de mayor intensidad.
El Niño y los eventos extremos que podrían aumentar
El informe del organismo internacional indicó que los principales centros de pronóstico coinciden en que las temperaturas del mar en las zonas bajo vigilancia superarán, en promedio, los 2,9 °C respecto de los registros históricos para esta época del año.
A este escenario se suma la fase positiva del dipolo del océano Índico, un fenómeno provocado por diferencias inusuales de temperatura entre el oeste y el este de ese océano. La combinación de ambos procesos podría reforzar la aparición de fenómenos meteorológicos extremos en distintas regiones.
Entre las zonas con mayor probabilidad de registrar temperaturas superiores a la media aparecen África, el sur de Europa, la península Arábiga, el subcontinente indio, el este de Asia, América Central, el Caribe, el sur de África, gran parte de América del Sur y Nueva Zelanda.
La OMM también advirtió que el Atlántico tropical mantendrá temperaturas superficiales del mar por encima de los valores habituales, un factor que podría influir en la evolución del clima durante las próximas semanas y meses.
Argentina ante un escenario de más lluvias y calor
Para Argentina, la OMM anticipó condiciones más húmedas de lo normal en el sudeste de Sudamérica, una zona que incluye buena parte del territorio nacional. El pronóstico contempla mayores probabilidades de lluvias por encima del promedio, con posibles consecuencias como crecidas de ríos e inundaciones en áreas urbanas, rurales y productivas.
Al mismo tiempo, el país figura entre los territorios donde se esperan temperaturas superiores a los valores habituales. El avance de El Niño, junto con el calentamiento de los océanos, podría favorecer la aparición de olas de calor y una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos.
Las autoridades y comunidades deberán reforzar el seguimiento de los pronósticos y las medidas de prevención, especialmente en sectores sensibles como la agricultura, la gestión del agua y la salud pública, ante la posibilidad de nuevas emergencias climáticas.