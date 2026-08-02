DESPISTE EN LA AUTOVÍA 2 A LA ALTURA DE CASTELLI

Poco después de las 8:30 de la mañana de este domingo se registró un siniestro vial en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 182, en jurisdicción de Castelli. Por causas que se intentan determinar, un automóvil sufrió un despiste mientras circulaba por la autovía.
Una ambulancia del Hospital Municipal de Castelli trasladó preventivamente a los ocupantes del rodado hacia el centro de salud, a fin de realizarles una mejor evaluación médica. Según trascendió, ninguno de ellos presentaría lesiones de riesgo.
En el lugar trabajó personal del Destacamento Vial Castelli, bomberos y personal de emergencias del hospital Ferrari.