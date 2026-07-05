El pastor Eliseo Mancini aseguró que crece la demanda de ayuda espiritual y advirtió sobre el aumento del hambre en Ayacucho

El presidente del Consejo Pastoral de Ayacucho sostuvo que cada vez más familias atraviesan dificultades económicas, emocionales y sociales. Además, destacó el trabajo comunitario de las iglesias y confirmó la realización de un encuentro provincial de pastores en la ciudad.

El pastor Eliseo Mancini, referente del Centro Evangelístico y presidente del Consejo Pastoral de Ayacucho, brindó una extensa entrevista en la que analizó la realidad social que atraviesa la comunidad, el rol de las iglesias evangélicas y los desafíos que enfrentan las familias.

Según expresó, desde la iglesia observan una creciente necesidad espiritual, acompañada por problemáticas económicas, familiares y de salud mental.

“Vemos mucha necesidad de Dios y la gente se está acercando. Creemos que Dios sigue obrando en las familias, restaurando matrimonios, ayudando a personas con problemas de salud y dando esperanza en medio de las dificultades”, señaló.

“Hay familias que están pasando hambre”

Uno de los puntos que más preocupó al pastor fue la situación económica que viven algunos vecinos de Ayacucho.

Mancini afirmó que actualmente la iglesia sostiene un comedor comunitario que funciona todos los sábados y brinda alimentos a unos 30 niños.

“Lamentablemente estamos viendo algo que antes no nos pasaba: hay familias que están pasando hambre. Nosotros tratamos de ayudar con alimentos cuando podemos y también sostenemos un comedor todos los sábados”, expresó.

Ansiedad, depresión y consumo, entre las principales problemáticas

El pastor explicó que muchas personas llegan a la iglesia atravesando situaciones de ansiedad, depresión, conflictos familiares, problemas económicos e incluso intentos de suicidio.

En ese sentido, destacó que la principal tarea de la iglesia es brindar contención espiritual, aunque también acompañan a quienes necesitan ayuda material.

“La iglesia está siempre abierta. Nos ha tocado acompañar a jóvenes en plena noche después de intentos de suicidio. Muchas veces un abrazo y alguien que escuche pueden marcar una diferencia muy grande”, afirmó.

El trabajo con adolescentes y jóvenes

Mancini también hizo referencia al trabajo que realizan con adolescentes y jóvenes, especialmente en un contexto donde crecen problemáticas como las adicciones, la ludopatía y la ansiedad.

“Todos necesitamos ser escuchados. Hoy dedicar tiempo, prestar atención y brindar amor es fundamental. Muchos jóvenes buscan llenar un vacío con drogas o alcohol, pero creemos que ese vacío solamente puede llenarlo Jesús”, sostuvo.

“La iglesia no obliga a nadie”

Consultado sobre algunos prejuicios que todavía existen hacia las iglesias evangélicas, Mancini negó que se obligue a los fieles a realizar aportes económicos.

“La iglesia no le pide dinero a nadie. Las ofrendas son completamente voluntarias y sirven para afrontar los gastos del funcionamiento. Nadie está obligado a aportar”, explicó.

Encuentro provincial de pastores en Ayacucho

El pastor confirmó además que este fin de semana Ayacucho será sede de un encuentro de FECOBA, la Federación de Pastores de la Provincia de Buenos Aires.

Según indicó, llegarán referentes de distintas ciudades para compartir jornadas de oración y trabajo conjunto.

“Han elegido Ayacucho para este encuentro y es un honor para nosotros. Nos vamos a reunir para orar por la ciudad porque creemos que cuando las iglesias trabajan unidas Dios puede traer cambios a la comunidad”, señaló.

La participación de cristianos en la política

Sobre la presencia de pastores o creyentes en espacios políticos, Mancini consideró que no existe incompatibilidad entre la fe y la función pública.

“Si Dios guía a una persona a participar en política, no hay nada malo en eso. Lo importante es ser una verdadera luz donde uno esté y actuar con los valores de Cristo”, concluyó.

Días y horarios de las reuniones

El Centro Evangelístico realiza sus actividades en Moreno 854, con reuniones los miércoles a las 19 horas y los domingos a las 10:30.

Además, cuenta con un anexo en el barrio Embarcadero, ubicado en Ameghino 253, donde se desarrollan encuentros los sábados a las 18 horas. Desde la congregación invitaron a todos los vecinos que deseen acercarse para recibir acompañamiento espiritual o participar de las actividades. Urgente Ayacucho.