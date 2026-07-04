PortadaSociedad

La ola polar se extiende y deja mínimas bajo cero en gran parte del país

Una implacable masa de aire polar congela a la República Argentina y provoca el día más frío del año en la región central del país, además de la activación alertas meteorológicas en más de veinte provincias debido a registros mínimos que descendieron por debajo de cero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró una alerta naranja por temperaturas extremas de frío en varias zonas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, lo que implica un peligro elevado para el normal desarrollo de las actividades diarias.

De acuerdo con el organismo oficial, “la alerta naranja implica un riesgo alto para la salud, con potencial impacto grave en grupos vulnerables como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas”.

Las marcas térmicas oficiales indicaron una mínima de -1°C en la Ciudad de Buenos Aires y niveles de hasta -5°C en el conurbano bonaerense, afectando con el nivel naranja a localidades como Dorrego, Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Lobería, Tandil, Balcarce, Mar Chiquita, Ayacucho, Madariaga, Maipú, General Guido, Dolores, Pila, Castelli, Chascomús, Belgrano, Las Flores, General Paz, Monte, Lobos, General Alvear, Saladillo, Roque Pérez y Navarro.

Por otro lado, el SMN publicó una alerta amarilla por frío extremo que abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Capital Federal y las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, parte de Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Chubut.

Las proyecciones del Sistema de Alerta Temprana (SAT) anticipan que el frío intenso persistirá en el centro y norte del país durante los próximos días, con posibilidad de que las advertencias continúen activas por la permanencia de la ola polar.

Para el fin de semana en el AMBA se prevén condiciones de frío extremo y escasa probabilidad de precipitaciones; el sábado 4 de julio se espera una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 11°C, con cielos parcialmente nublados, mientras que para el domingo se anticipa un aumento de la nubosidad, con mínimas de 7°C, máximas de 12°C y una probabilidad de lluvias entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche.

Las gélidas temperaturas también dejaron postales inusuales en el territorio, reportándose nevadas en Mar del Plata -por primera vez en 35 años-, Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres, como así también en las localidades cordobesas de La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita, y en Tafí del Valle, provincia de Tucumán.

Espacio Publicitario

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Adorni: la Justicia le prohibió salir del país por “peligro de fuga inminente”

DeportesPortada

Argentina le ganó a Cabo Verde en un partido a puro sufrimiento y avanzó a octavos

Política EconomiaPortada

Santilli suma poder: absorberá las funciones del Ministerio del Interior

Política EconomiaPortada

ARCA define los nuevos valores del monotributo: en cuánto quedan las cuotas desde julio

Política EconomiaPortada

Meitner Energy presentó un millonario plan para construir un reactor nuclear en Argentina

Ciencia - SaludPortadaTecnología

Científicos en EE.UU. desarrollan la primera célula sintética capaz de crecer y reproducirse

PortadaSociedad

OPERATIVO INVIERNO: SE DESPLEGARÁN CONTROLES FIJOS Y DINÁMICOS EN LAS PRINCIPALES RUTAS DEL PAÍS

Política EconomiaPortada

Alertan por el impacto ambiental de la llegada de residuos tóxicos y metales pesados tras la desregulación de la importación

PortadaSociedad

San Nicolás: la voluntad de un solo donante permitió la realización de seis trasplantes

Mar del PlataPortadaSociedad

La nieve tiñó de blanco a Mar del Plata y otras localidades del sudeste bonaerense

Política EconomiaPortadaSociedad

Margarita Barrientos le contestó al Gobierno por decir que hay que abrigarse

Política EconomiaPortada

La Corte Suprema dejó firme el decomiso de bienes por $685.000 millones contra Cristina Kirchner

Mostrar más