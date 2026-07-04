La ola polar se extiende y deja mínimas bajo cero en gran parte del país

Una implacable masa de aire polar congela a la República Argentina y provoca el día más frío del año en la región central del país, además de la activación alertas meteorológicas en más de veinte provincias debido a registros mínimos que descendieron por debajo de cero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró una alerta naranja por temperaturas extremas de frío en varias zonas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, lo que implica un peligro elevado para el normal desarrollo de las actividades diarias.

De acuerdo con el organismo oficial, “la alerta naranja implica un riesgo alto para la salud, con potencial impacto grave en grupos vulnerables como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas”.

Las marcas térmicas oficiales indicaron una mínima de -1°C en la Ciudad de Buenos Aires y niveles de hasta -5°C en el conurbano bonaerense, afectando con el nivel naranja a localidades como Dorrego, Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Lobería, Tandil, Balcarce, Mar Chiquita, Ayacucho, Madariaga, Maipú, General Guido, Dolores, Pila, Castelli, Chascomús, Belgrano, Las Flores, General Paz, Monte, Lobos, General Alvear, Saladillo, Roque Pérez y Navarro.

Por otro lado, el SMN publicó una alerta amarilla por frío extremo que abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Capital Federal y las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, parte de Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Chubut.

Las proyecciones del Sistema de Alerta Temprana (SAT) anticipan que el frío intenso persistirá en el centro y norte del país durante los próximos días, con posibilidad de que las advertencias continúen activas por la permanencia de la ola polar.

Para el fin de semana en el AMBA se prevén condiciones de frío extremo y escasa probabilidad de precipitaciones; el sábado 4 de julio se espera una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 11°C, con cielos parcialmente nublados, mientras que para el domingo se anticipa un aumento de la nubosidad, con mínimas de 7°C, máximas de 12°C y una probabilidad de lluvias entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche.

Las gélidas temperaturas también dejaron postales inusuales en el territorio, reportándose nevadas en Mar del Plata -por primera vez en 35 años-, Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres, como así también en las localidades cordobesas de La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita, y en Tafí del Valle, provincia de Tucumán.