Argentina le ganó a Cabo Verde en un partido a puro sufrimiento y avanzó a octavos

En un partido para el infarto, Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en el alargue y clasificó a octavos de final

La Selección Argentina tuvo que trabajar mucho más de lo esperado para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. En un partido cargado de emociones, el equipo de Lionel Scaloni derrotó con sufrimiento 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario gracias a un gol en contra de Diney Borges, luego de un cabezazo de Cristian “Cuti” Romero.

El equipo de Lionel Scaloni continuará su defensa del título el martes, cuando se mida desde las 13 (hora argentina) ante Egipto, que pasó por penales a Australia.

Argentina sufrió hasta el final frente a un rival que volvió a demostrar por qué fue una de las revelaciones del torneo.

El partido tuvo de todo: un nuevo gol de Messi -el vigésimo de su carrera en los Mundiales-, el empate caboverdiano en el complemento y tres tantos en la prórroga, entre ellos un verdadero golazo de Sidny Cabral que quedará entre los mejores de la Copa. Lisandro Martínez había puesto por segunda vez en ventaja a la albiceleste, que encontró en sus centrales la solución al problema.

Quien imaginaba un trámite sencillo para Argentina no había prestado atención al recorrido de Cabo Verde en el torneo. Los “Tiburones Azules” ya habían empatado con España y Uruguay, mostrando personalidad y buen trato de la pelota.

Esa confianza volvió a verse desde el inicio. Durante los primeros minutos compartieron la posesión con Argentina y hasta se animaron a salir jugando desde el fondo. “Vozinha”, una de las figuras del Mundial, incluso se permitió gambetear la presión de los delanteros argentinos en un par de ocasiones.

Con el correr de los minutos, el equipo de Scaloni monopolizó la pelota, aunque le costó generar peligro. Messi fue el único que inquietó antes de la pausa de hidratación con un remate cruzado desviado y un tiro libre que controló sin problemas el arquero africano.



Messi destrabó el partido

Cuando el encuentro parecía estancado, apareció el capitán. Messi leyó a la perfección un pase largo de Lisandro Martínez, controló con categoría y definió en el área chica ante “Vozinha” para abrir el marcador y convertir su séptimo tanto en la Copa.

Fue un alivio para una Argentina que se mostraba lenta y con pocas ideas, sostenida también por el permanente aliento de los hinchas albicelestes.

El complemento comenzó con otra chance clara para Argentina, pero Nahuel Molina no pudo controlar un gran pase de Messi.

Con el paso de los minutos, el conjunto africano comenzó a crecer. Primero avisó Deroy Duarte con un remate que controló el marplatense Emiliano “Dibu” Martínez y, poco después de la hora de juego, el propio Duarte aprovechó las dudas defensivas argentinas para definir con precisión y establecer el 1-1.

Scaloni movió el banco con los ingresos de Julián Álvarez y Nicolás González en busca de mayor profundidad. Messi tuvo dos oportunidades claras para desnivelar el marcador, pero nuevamente apareció “Vozinha” para sostener con vida a su equipo.

Argentina terminó encerrando a Cabo Verde contra su arco, aunque no logró evitar el suplementario.

En el tiempo suplementario, Lisandro Martínez volvió a ser determinante al aprovechar un balón peinado tras un córner para poner el 2-1.

La alegría duró poco. Sidny Cabral marcó un gol espectacular con un remate desde el vértice del área grande, ante una defensa que tardó en presionarlo.

Cuando el partido parecía encaminado a los penales, Messi ejecutó otro córner preciso, “Cuti” Romero ganó de cabeza y Diney Borges, en su intento por despejar, terminó empujando la pelota contra su propio arco para decretar el definitivo 3-2.

En los minutos finales, Cabo Verde fue con todo en busca del empate, pero apareció el “Dibu” Martínez con intervenciones decisivas para asegurar una victoria tan sufrida como valiosa.

Pese a la eliminación, Cabo Verde cerró una participación histórica. En su primera experiencia mundialista no perdió ningún partido en los 90 minutos y estuvo muy cerca de dar otro batacazo frente al vigente campeón del mundo.

Argentina sigue en carrera. No le sobró nada, pero dio otro paso rumbo a la defensa del título.

Síntesis

Argentina 3

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde 2

Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges y Sidny Cabral; Kevin Lenini; Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte y Jovane Cabral; Nuno Da Costa. DT: Bubista.

Goles: primer tiempo, 29′ Messi; segundo tiempo, 14′ Duarte; primer tiempo suplementario, 2′ L. Martínez y 13′ S. Cabral; segundo suplementario, 6′ C. Romero.

Cambios: segundo tiempo, 19′ Julián Álvarez por L. Martínez y Nicolás González por Almada, 22′ Monteiro por Duarte y Livramento por Costa, 35′ Semedo por Mendes y Varela por Cabral, 41′ Paredes por De Paul y 41′ Tagliafico por Medina; primer suplementario, 10′ Benchimol por Lenini y Semedo por Duarte y 14′ Montiel por Molina.

Estadio: Hard Rock Stadium, de Miami.

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).