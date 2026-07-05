Ladrones sorprendieron a un camionero en ruta 36 y le robaron $4,5 millones a punta de pistola

En apenas unos segundos, cuatro delincuentes amenazaron al camionero de 26 años mientras cargaba verduras en una quinta ubicada sobre la Ruta 36 km 73 y le exigieron la entrega del dinero y de todos los objetos de valor que tenían consigo. Antes de escapar, los ladrones cerraron las puertas del acoplado y huyeron a toda velocidad en el mismo auto en el que habían llegado.
En ese momento, un Volkswagen Gol Power gris se detuvo frente al camión. Del vehículo descendieron tres delincuentes armados, encapuchados, altos y delgados, mientras un cuarto permaneció al volante realizando una maniobra para facilitar la fuga.
De acuerdo con la denuncia, el botín estuvo compuesto por más de $4,5 millones, además de tarjetas bancarias y la llave del camión.