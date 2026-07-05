Ladrones sorprendieron a un camionero en ruta 36 y le robaron $4,5 millones a punta de pistola

En apenas unos segundos, cuatro delincuentes amenazaron al camionero de 26 años mientras cargaba verduras en una quinta ubicada sobre la Ruta 36 km 73 y le exigieron la entrega del dinero y de todos los objetos de valor que tenían consigo. Antes de escapar, los ladrones cerraron las puertas del acoplado y huyeron a toda velocidad en el mismo auto en el que habían llegado.