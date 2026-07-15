Messi celebró poder darle una alegría a los argentinos que no tienen trabajo y no llegan a fin de mes

El capitán de la Selección se mostró conmovido por el presente del país y remarcó el valor social que tienen los triunfos de la Scaloneta para la gente.

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, dejó de lado por un momento el análisis meramente deportivo para brindar una declaración sumamente humana, empática y realista sobre el contexto social que atraviesa el país.

Messi, luego de la victoria ante Inglaterra, analizó el rol que ocupa el fútbol en la vida cotidiana de los argentinos y cómo estas victorias actúan como un bálsamo en tiempos difíciles.

“Sabemos que hay gente que la pasa mal”

Messi, con su nueva frontalidad, no esquivó la realidad económica y social de la Argentina. Al ser consultado por la enorme movilización popular que genera el equipo, el capitán se tomó unos segundos para reflexionar sobre el día a día de sus compatriotas.

“Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando”, sentenció.

En ese sentido, Leo describió esa resiliencia constante como parte de la identidad nacional: “Es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre”. Por eso, destacó que el gran motor del plantel en cada partido es poder retribuir ese esfuerzo diario con felicidad en la cancha.

El valor de una nueva final del mundo

A sus 39 años, el astro rosarino valoró la regularidad y el compromiso de un grupo que no se conforma y que se mantiene en la élite absoluta.

Dos finales seguidas: “Poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más y meter dos finales seguidas… hoy conseguimos algo impresionante”.

“Es estar hasta el último día una vez más, jugar una final del mundo y mantenernos entre los mejores dos otra vez. Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años”, agregó el máximo goleador histórico de los mundiales.

“Hoy volvimos a demostrar que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha”, agregó Messi, haciendo referencia a las críticas que recibió el equipo a lo largo de la Copa del Mundo.