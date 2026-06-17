Por primera vez, el Hospital Garrahan realizó un trasplante renal simultáneo

Mientras el Gobierno insiste en profundizar su ajuste, el Hospital Garrahan sigue generando hitos que dan cuenta de la calidad de los profesionales de la Salud.

Mientras el gobierno de Javier Milei busca seguir ajustandi a la salud, El Hospital Garrahan celebró este miércoles que dos hermanas gemelas se recuperan de manera favorable tras haber atravesado un trasplante renal simultáneo, una compleja operación que se practicó por primera vez en la prestigiosa institución pediátrica.

Mayra y Daiana, de 14 años y oriundas de la localidad bonaerense de Laferrere, habían llegado en agosto del año pasado al Garrahan tras ser derivadas del Hospital de Niños de San Justo. El diagnóstico médico indicaba que padecían de una enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, una afección de origen genético que afecta tanto a los riñones como al hígado y que, en este caso, les provocó insuficiencia renal crónica.

En rigor, la poliquistosis renal autosómica recesiva (PQRAR) es un trastorno hereditario caracterizado por el desarrollo progresivo de múltiples quistes en ambos riñones, lo que provoca un aumento progresivo de su tamaño y daña el tejido. Causa sangre en la orina, hipertensión arterial y, a menudo, insuficiencia renal crónica.

Una vez que los profesionales encontraron órganos aptos para donación compatibles con las condiciones de las gemelas, se realizaron diferentes estudios a las menores y se resolvió poner en marcha la operación. La novedad en este caso es que los riñones provenían de un solo donante de la ciudad de La Plata, precisó la institución pediátrica en un comunicado.

El trasplante se concretó durante la madrugada del jueves 16 de abril. “Entraron en forma simultánea a dos quirófanos, se formaron dos equipos de anestesia, con técnicos de anestesia, circulantes, urólogos, especialistas cardiovasculares y nefrólogos. Un total de 20 personas intervinieron en las cirugías, que fueron exitosas y sin complicaciones inmediatas”, aseguró el médico y jefe de clínica del servicio de Nefrología del Hospital Garrahan, Juan Ibáñez.

Según adelantó, las jóvenes ya recibieron el alta médico y su salud evoluciona favorablemente. Las chicas ya realizan vida normal. Si cumplen con los controles y cuidados estarán recuperadas para cumplir su sueño: ver a la banda surcoreana BTS, de quienes son fans, en el Estadio Único de La Plata.

El servicio de Trasplante Renal del Hospital Garrahan alcanzó en 2025 el récord anual de 55 intervenciones, 14 de las cuales fueron simultáneas. El éxito de este operativo reafirma la excelencia de los equipos del Garrahan en la alta complejidad infantil, quienes trabajan de manera interdisciplinaria para brindar los mejores tratamientos a chicos de todo el país.