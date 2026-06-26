Actualizan la compensación por recargo del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense

El incremento es del 50% en relación con la última actualización que había sido en septiembre de 2024.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el valor de la compensación especial por recargo de servicio para el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La medida rige con retroactividad al 1° de mayo de 2026 y eleva los montos para el personal administrativo y para quienes desempeñan tareas vinculadas a la seguridad.

A través de un decreto, se fijó en $900 por hora la compensación para el personal que realiza tareas de índole estrictamente administrativa y en $1.800 por hora para el personal afectado a funciones de seguridad. Se trata de un aumento del 50% en este concepto tras la última actualización que había sido en septiembre de 2024.