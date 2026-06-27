Karina Milei respaldó a Adorni: “Sabemos del difícil e inmerecido momento que venís atravesando”

“Gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó tras la renuncia del Jefe de Gabinete.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, respaldó hoy públicamente al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la difusión de su carta de renuncia al presidente Javier Milei, y sostuvo que el Gobierno conoce el “difícil e inmerecido momento” que atravesó el ahora ex funcionario.

Luego de que Adorni explicara que dejaba el cargo para proteger a sus seres queridos, tras denunciar una campaña de hostigamiento y operaciones mediáticas en su contra, la hermana del presidente publicó un mensaje de apoyo en el que reivindicó su trabajo dentro del Gobierno y lamentó las circunstancias que derivaron en su salida.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó Karina Milei.

Asimismo, la secretaria General definió a Adorni como “una persona íntegra, valiosa y muy querida” por el equipo de Gobierno y aseguró que su decisión de renunciar cuenta con el acompañamiento de la Casa Rosada.

En el tramo central de su mensaje, la funcionaria hizo referencia directa a los argumentos expuestos por Adorni en su carta dirigida al Presidente, donde explicó que decidió abandonar la Jefatura de Gabinete debido al impacto que los ataques públicos tuvieron sobre su entorno familiar.

“Sabemos del difícil —e inmerecido— momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”, afirmó Karina Milei.

Las declaraciones constituyen la primera reacción pública del núcleo político más cercano al presidente Javier Milei después de la renuncia de Adorni y refuerzan la versión de que la salida del funcionario respondió a motivos personales, y no a diferencias con el rumbo del Gobierno.

En la carta difundida horas antes, Adorni aseguró que durante su gestión fue víctima de “interminables ataques mediáticos” y denunció que las operaciones en su contra alcanzaron también a su esposa, sus hijos, familiares, amigos y allegados. Además, sostuvo que el “ensañamiento” recibido lo llevó a priorizar la protección de su familia, aunque ratificó su respaldo político al Presidente y afirmó que continuará acompañando el proyecto libertario desde el lugar que le toque ocupar.

En el cierre de su mensaje, Karina Milei destacó el legado político que, a su criterio, dejó el ex jefe de Gabinete durante su paso por la administración nacional: “Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme”, concluyó.

El intercambio público entre ambos dirigentes dejó en evidencia que la salida de Adorni se produjo en un clima de reconocimiento mutuo y sin cuestionamientos internos, luego de que el ex funcionario agradeciera en su carta tanto al presidente Javier Milei como a la secretaria General de la Presidencia por la confianza depositada desde el inicio de la gestión.