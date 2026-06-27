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Transporte, prepagas y tarifas: todos los aumentos que llegan en julio

El nuevo mes activará reajustes en las tarifas de transporte, prepagas, alquileres y servicios públicos.

El mes de julio llegará con una nueva actualización de precios regulados y servicios esenciales que impactará en los presupuestos familiares, con aumentos en el transporte público, las cuotas de medicina prepaga, los alquileres y los servicios públicos.

Las subas se implementarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo, y sobre esa referencia se activarán distintos mecanismos de actualización tarifaria previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.

Todos los aumentos

  • Alquileres

Si bien la administración de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) n° 70/2023, los contratos en curso deberán ser respetados con la normativa, y sus condiciones de actualización, hasta su fecha de vencimiento. Quienes alquilaron bajo esta legislación deberán afrontar en julio subas cercanas al 31,54% anual en los valores a pagar, a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios.

Los que ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomarán como referencia la inflación acumulada ya sea trimestral 8,1%; cuatrimestral 11%; o semestral con el 16,7%.

  • Transporte

Los usuarios del transporte público en la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 4,1% a partir del 1° de julio, por lo que el boleto de colectivo mínimo pasará a costar $ 1.057,25, mientras que el tramo de 3 a 6 km tendrá un valor de $ 1.189,39, el de 6 a 12 kilómetros $ 1.321,55 y los recorridos de 12 a 27 kilómetros llegarán a $ 1.585,89.

Este aumento se basa en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de 2 puntos porcentuales. Según la administración nacional, “el ajuste tiene como objeto garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad así como las condiciones en la prestación de los mismos”. Se mantiene el descuento del 55% para usuarios de tarifa social, jubilados, pensionados y otros grupos que perciben ayuda de ANSES.

  • Prepagas

Al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de julio de este año, que en la mayoría de los casos serán superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,9%, luego de que el sector volviera a estar desregulado tras el acuerdo realizado el 27 de mayo entre las empresas representantes del sector y el Gobierno nacional.

  • Luz

Las facturas de luz del AMBA registrarán un nuevo ajuste en julio, en línea con el esquema de actualización mensual que aplican Edenor y Edesur en base a los índices de precios, por lo que la actualización del servicio eléctrico de junio a pagarse en julio tendrá una suba promedio del 1,5%.

En el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay otras distribuidoras y cooperativas, la situación es diferente. Los cargos fijos aumentarán entre un 5% y un 8%, mientras que la tasa variable subirá un 2%, cifras que dependen de la compañía distribuidora del usuario.

  • Gas

Las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un mes de mayor consumo por la estacionalidad invernal.

  • Agua

Las boletas de agua y cloacas de AySA subirán un 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense.

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