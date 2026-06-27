Transporte, prepagas y tarifas: todos los aumentos que llegan en julio

Las subas se implementarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo, y sobre esa referencia se activarán distintos mecanismos de actualización tarifaria previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.

El mes de julio llegará con una nueva actualización de precios regulados y servicios esenciales que impactará en los presupuestos familiares, con aumentos en el transporte público, las cuotas de medicina prepaga, los alquileres y los servicios públicos.

Si bien la administración de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) n° 70/2023, los contratos en curso deberán ser respetados con la normativa, y sus condiciones de actualización, hasta su fecha de vencimiento. Quienes alquilaron bajo esta legislación deberán afrontar en julio subas cercanas al 31,54% anual en los valores a pagar, a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios.

Los que ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomarán como referencia la inflación acumulada ya sea trimestral 8,1%; cuatrimestral 11%; o semestral con el 16,7%.

Transporte

Los usuarios del transporte público en la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 4,1% a partir del 1° de julio, por lo que el boleto de colectivo mínimo pasará a costar $ 1.057,25, mientras que el tramo de 3 a 6 km tendrá un valor de $ 1.189,39, el de 6 a 12 kilómetros $ 1.321,55 y los recorridos de 12 a 27 kilómetros llegarán a $ 1.585,89.

Este aumento se basa en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de 2 puntos porcentuales. Según la administración nacional, “el ajuste tiene como objeto garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad así como las condiciones en la prestación de los mismos”. Se mantiene el descuento del 55% para usuarios de tarifa social, jubilados, pensionados y otros grupos que perciben ayuda de ANSES.

Prepagas

Al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de julio de este año, que en la mayoría de los casos serán superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,9%, luego de que el sector volviera a estar desregulado tras el acuerdo realizado el 27 de mayo entre las empresas representantes del sector y el Gobierno nacional.

Luz

Las facturas de luz del AMBA registrarán un nuevo ajuste en julio, en línea con el esquema de actualización mensual que aplican Edenor y Edesur en base a los índices de precios, por lo que la actualización del servicio eléctrico de junio a pagarse en julio tendrá una suba promedio del 1,5%.

En el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay otras distribuidoras y cooperativas, la situación es diferente. Los cargos fijos aumentarán entre un 5% y un 8%, mientras que la tasa variable subirá un 2%, cifras que dependen de la compañía distribuidora del usuario.

Gas

Las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un mes de mayor consumo por la estacionalidad invernal.

Agua

Las boletas de agua y cloacas de AySA subirán un 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense.