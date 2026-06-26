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La ONU estima que 6,7 millones de personas fueron afectadas por los terremotos en Venezuela

La organización advirtió que aumentarán los desplazamientos internos y confirmó daños en hospitales e infraestructura crítica. El Gobierno solicitó asistencia médica y suministros.

GINEBRA, Suiza.- Hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, indicó este viernes la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan.

La cifra incluiría dos millones de personas en la capital, Caracas, agregó la fuente de la agencia de Naciones Unidas, señalando que se esperan estimaciones más precisas a medida que surja nueva información sobre la catástrofe.

“Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos”, destacó Brennan, quien subrayó que por ahora la prioridad es la búsqueda y el rescate de personas entre los escombros.

“Mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total del impacto, ya está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen seguridad”, agregó.

En la misma rueda de prensa, portavoces de agencias de la ONU afirmaron que una veintena de hospitales de emergencia en estados como La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, así como en el distrito de Caracas, han sufrido daños en sus instalaciones.

Venezuela ha solicitado específicamente a la ONU el despliegue de tres equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica, y uno de ellos ya está siendo enviado desde Estados Unidos, subrayaron.

Añadieron que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez también ha solicitado suministros, medicamentos y equipos que están siendo adquiridos y preparados para su envío a Caracas o a través de Panamá.

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