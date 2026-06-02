La Justicia de EE.UU. rechazó la apelación del fondo Burdford por la estatización de YPF

A principios de abril, la Cámara había dejado en suspenso todas las apelaciones pendientes vinculadas al caso y cancelado la audiencia que había programado para el jueves 16 de dicho mes.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes la apelación de Burford por la estatización de YPF, que solicitaba revisar el fallo a favor del país. El director de la compañía petrolera, Horacio Marín, sostuvo que la decisión confirma lo ya decidido y evita al país el pago de US$16.000 millones más intereses.

Es un fallo de la cámara de Apelaciones. Confirma la decisión de primera instancia, a favor de Argentina.

La decisión fue como consecuencia del fallo de fines de marzo, donde se había revocado la condena de US$16.100 millones impuesta por la jueza de primera instancia Loretta Preska. El presidente Javier Milei celebró la medida de la Justicia norteamericana a través de X. “Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF”, publicó.

La decisión agota el primero de dos recursos disponibles para los fondos demandantes , Burford Capital y Eton Park. Ahora, solo queda el segundo camino: un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La Corte recibe entre 7000 y 8000 peticiones por año y acepta revisar apenas un centenar vinculado generalmente a cuestiones de derecho federal, un requisito que el litigio presentado difícilmente cumpla.

En paralelo, la noticia fue informada por la Procuración del Tesoro de la Nación en un comunicado compartido en sus redes sociales. “La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de rehearing in banc presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park contra la República Argentina”, detallaron.

“La decisión del tribunal constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.

Desde la Procuración señalaron que el resultado representa “un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”.

“La Procuración del Tesoro de la Nación reafirma su compromiso de continuar ejerciendo una defensa firme, estratégica y técnicamente sólida de los intereses de la República Argentina a nivel nacional e internacional”, concluyeron.

Lo mismo celebró Horacio Marín. “Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000.000.000 de dólares más intereses. Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4×4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas”.