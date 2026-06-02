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Bullrich presentó la renuncia a la jefatura de bloque y Milei no la aceptó

El bloque oficialista mantiene discrepancias en relación al pliego de María Verónica Michelli. La reunión de Labor Parlamentaria definirá el temario.

A partir de la conmoción interna generada por haber comunicado su postura en relación al pliego de María Verónica Michelli, Patricia Bullrich puso a disposición su renuncia como jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y Javier Milei no la aceptó.

Según pudo reconstruir parlamentario.com la conversación se dio en buenos términos durante la tarde del lunes y aconteció minutos antes de que Bullrich emitiera la carta en X, donde reiteró en el final que su compromiso con este proyecto “es total”, y ratificó que “también lo es con los principios que sostuve toda mi vida”.

Desde el entorno de la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires dejaron trascender que presentar la renuncia fue “un gesto de bien”, en el marco del desencuentro político en torno al pliego judicial en cuestión. Según informaron, la llamada siguió con temas de agenda.

Mientras los vocales libertarios se hacían presentes en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta para rubricar la conformación de cuatro comisiones, la exministra de Seguridad se encontraba de viaje en la provincia de Mendoza. Pese a los trascendidos, varios integrantes de La Libertad Avanza desconocían la posibilidad de que Bullrich dejara la titularidad de la bancada.

Así las cosas, la decisión de avalar el pliego de Verónica Michelli en contra de lo ordenado por Karina Milei a raíz del vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon generó un cortocircuito interno con aquellos senadores nacionales que prefieren obedecer los pedidos de la secretaria general de Presidencia de la Nación.

Por lo pronto, Patricia Bullrich será parte de la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles junto a los presidentes de bloques aliados en virtud de definir el temario de la sesió ordinaria del próximo jueves 4 de junio. Está confirmado que se van a tratar el Acuerdo de Renegociación con los Holdouts y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La gran incógnita es lo que ocurrirá con el pliego de Michelli: no hay una postura definida y a estas horas no es descabellado imaginar que el tema sea postergado para más adelante. Una alta fuente deslizó a este medio que evitar tratarlo esta semana, haría que el tema se posponga para agosto cuando la situación no esté tan caliente.

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