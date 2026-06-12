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Estados Unidos e Irán lograron negociar la paz

La noticia fue confirmada por el primer ministro de Pakistán, que sirvió de mediador entre las partes en conflicto. Trascendieron algunos de los puntos clave aprobados.

Hace unas horas, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán afirmaba que un memorándum de entendimiento mediado por Pakistán entre su país y los Estados Unidos para poner fin a la guerra “nunca ha estado tan cerca”.

En redes sociales, Seyed Abbas Araghchi señalaba que “el Memorándum de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado tan cerca. En espera de su finalización, los medios de comunicación deben abstenerse de entrar en especulaciones acerca de su contenido”, pedía, añadiendo que “todos los detalles serán compartidos con el público a su debido tiempo”.

Ahora, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador del conflicto, confirmó que finalmente se alcanzó “un texto final y consensuado” para el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. “La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, declaró a agencias internacionales de noticias.

Las mismas fuentes periodísticas citaron a un alto funcionario del gobierno estadounidense que, bajo condición de anonimato, expuso varios puntos del acuerdo, que incluiría una prórroga de 60 días del alto el fuego vigente y los siguientes detalles:

Reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.
Desmantelamiento del programa nuclear de Irán, incluida la obtención por parte de los Estados Unidos del material enriquecido iraní, que será destruido in situ y posteriormente trasladado fuera del país.
Irán será liberado de gran parte de las presiones económicas que ha soportado durante muchos años “solo si realmente cumplen con lo pactado”, advirtió el funcionario anónimo.
La reacción del gobierno de Irán
En cuanto el mediador pakistaní divulgó la noticia, el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi adelantó a medios locales que el memorándum de entendimiento podría ser firmado por ambas partes de forma remota en los próximos días y luego será anunciado públicamente en detalle.

Tras adelantar que “pronto” se producirá una declaración relativa al control futuro del estrecho de Ormuz, comentó que el documento incluye una resolución para el conflicto del Líbano “y todos los demás frentes”.

En este aspecto, no está claro si Israel aceptará estas condiciones, ya que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que su país no se retirará del Líbano, Siria, Gaza ni Cisjordania, según reportaron cadenas de televisión estadounidense.

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