Trump: “Irán tardó demasiado en negociar un acuerdo y ahora pagará las consecuencias”

EE.UU. atacó la zona sur de Irán, luego de que este derribara un helicóptero estadounidense que patrullaba el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán tardó demasiado en negociar un acuerdo y que ahora “tendrá que pagar las consecuencias”.

“Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está muerto! Tardaron demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”, dijo Trump en su red social, Truth Social, después de que Irán afirmara que va a revisar la continuación de las negociaciones tras las últimas hostilidades.

Los peores ataques desde el alto el fuego

Fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

En este sentido, aseguran que la noche de este martes ha sido la peor, en términos de ataques, desde el alto el fuego establecido el 8 de abril.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, reveló que, tras estos ataques, van a “revisar la situación actual” de las negociaciones con EE.UU., ya que “el proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar”.

En su publicación en Truth, Trump manifestó que “el ejército iraní es un completo desastre” e insistió en que “gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados”.

Autoridades iraníes afirmaron que en los ataques estadounidenses fueron destruidas varias torres de comunicaciones y dos desalinizadoras en la zona de Sirik, lo que ha dejado sin agua potable a 20.000 personas.

EFE