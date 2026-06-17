Frade, sobre un eventual cargo diplomático para Adorni: “Si es ladrón, no puede representarnos en el exterior”

La diputada de la Coalición Cívica no se guardó nada en X y arremetió contra el jefe de Gabinete, y también contra el PEN: “El gobierno es el que erosiona su propio poder, sosteniendo delincuentes confesos”. La firma al pedido de sesión especial y la denuncia penal realizada con su bancada.

Ante las especulaciones periodísticas respecto al destino de Manuel Adorni en caso de que no continúe como jefe de Gabinete por disposición del presidente Javier Milei, la diputada nacional Mónica Frade se refirió al potencial hecho de que ocupe un cargo en embajada y aseveró: “Si es ladrón no puede ocupar cargo interno y menos representarnos en el exterior. Salvo que se lo mande para seguir delinquiendo sin los ojos públicos”.

La reacción de la legisladora de la Coalición Cívica fue expresada a través X, donde sintetizó al citar una nota gráfica del diario Clarín: “Nos siguen tomando de estúpidos”. Y agregó: “El gobierno es el que erosiona su propio poder, sosteniendo delincuentes confesos”.

Frade es, junto a su par de bloque Maximiliano Ferraro y los integrantes de Provinicias Unidas Esteban Paulón y Pablo Juliano, una de las expresiones opositoras al Gobierno nacional por fuera de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. De hecho, es firmante del pedido de sesión para el próximo martes 23 con el fin de emplazar la interpelación y moción de censura sobre el jefe de Gabinete.

La semana pasada, en compañía de Ferraro, presentó la denuncia penal contra Manuel Adorni por “falsedad ideológica”. En la presentación judicial, acusaron al ministro coordinador de ser “autor penalmente responsable por la comisión de los delitos de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025”, conforme al artículo 293 del Código Penal, con el agravante sobre “falsedad en el informe escrito de gestión”, presentado ante el Congreso.

Este martes se informó que la denuncia presentada por los diputados nacionales de la Coalición Cívica quedó en manos del juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires.