Con un show de Messi, Argentina jugó como campeón y venció 3-0 a Argelia

Rotundo 3-0 a Argelia con tres goles de su capitán. El rosarino jugó un partido extraordinario y a su influjo la Selección se deshizo de un rival que amagó crear algún problema. El próximo lunes a las 14 de este país enfrentará a Austria en su segunda presentación.

A pocos días de cumplir 39 años, Lionel Messi comenzó la Copa del Mundo de la mejor manera: con tres goles, una actuación deslumbrante y una victoria clave de Argentina frente a Argelia. El capitán volvió a demostrar que sigue siendo determinante en la máxima cita del fútbol y lideró a la Selección en un debut que ilusiona a todo un país.

Con sus dos tantos ante Argelia en la primera fecha del Mundial, primero con un zurdazo desde afuera del área y luego empujando la pelota tras un rebote, el Diez siguió agrandando su leyenda. Gracias a esa cosecha alcanzó los 15 goles mundialistas, superó a Kylian Mbappé y a Gerd Müller, igualó la marca de Ronaldo Nazário y quedó a sólo un tanto del máximo artillero histórico de la Copa del Mundo, el alemán Miroslav Klose.

Máximos goleadores de la historia de los Mundiales

1. Miroslav Klose – 16 goles

2. Lionel Messi – 15 goles

3. Ronaldo – 15 goles

4. Gerd Müller – 14 goles

5. Kylian Mbappé – 14 goles

6. Just Fontaine – 13 goles

Además de conducir al equipo hacia un triunfo fundamental, Messi escribió una nueva página dorada en una carrera repleta de récords. Su influencia dentro y fuera de la cancha volvió a quedar en evidencia en una noche que tuvo todos los ingredientes para quedar en el recuerdo.