VUELCO EN RUTA 11: UN HERIDO GRAVE

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 339, en cercanías de la Lucila del Mar.

Alrededor de las 7:20 se produjo el vuelco de una Renault Kangoo en medio de una jornada marcada por la lluvia y el asfalto resbaladizo. Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo terminó volcado a un costado de la calzada.

Como consecuencia del impacto, un hombre fue trasladado al hospital con heridas de gravedad.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios del Destacamento N°1 de San Bernardo, Policía Vial, ambulancias municipales y de AUBASA, además de personal del Ministerio de Transporte bonaerense, patrulla municipal y equipos de asistencia vial.

Las condiciones climáticas adversas vuelven a poner en foco la necesidad de circular con extrema precaución.