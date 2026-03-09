YPF busca amortiguar la suba del petróleo y descarta un traslado inmediato a los surtidores

La compañía mantiene su política de promediar el valor del crudo para evitar aumentos bruscos en el mercado interno. El barril Brent superó los US$100.

La petrolera YPF mantiene su posición de no trasladar de forma plena e inmediata el aumento del precio del barril de petróleo a los combustibles que comercializa en el país.

“No vamos a trasladar la volatilidad del precio internacional al surtidor”, reiteraron este lunes a Agencia Noticias Argentinas fuentes de la compañía.

La posición había sido fijada por el CEO de YPF Horacio Marín la semana pasada con el precio del crudo Brent en US$80 y ratificada en la mañana de este lunes por encima de los US$100 por barril.

Marín participa desde hoy en el Argentina Week que se desarrolla en Nueva York, donde se espera que se refiera a la situación de la producción energética y las oportunidades de inversión que ofrece el país, como así también de lo que se puede esperar para el mercado interno.

“En YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petróleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco no afecta al precio de los combustibles”, había señalado Marín en sus últimas declaraciones públicas antes de la última escalada del petróleo.

La intención de la compañía es que tanto las caídas y subidas rápidas no impacten de lleno en los surtidores.

No obstante, también advirtió que, “si el precio del barril se queda muy alto, va a afectar el precio de los combustibles, aunque muy de a poco.