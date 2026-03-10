Villa Gesell: Detenida por robar en el departamento de su madre

Personal policial intervino en Paseo 105 entre avenidas 6 y 7 tras un llamado al 911 que alertaba sobre una posible usurpación y un conflicto familiar. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer de 28 años fuera del departamento, con una bolsa que contenía una electrodomesticos, además de una valija con distintas prendas de vestir. Los elementos fueron incautados en el lugar.

Durante la intervención se constató que la vivienda presentaba una reja violentada y la rotura de un vidrio. El departamento pertenece a su madre, una mujer de 62 años.

A partir de los testimonios recabados de un testigo presencial, el personal policial procedió también a la aprehensión de un hombre de 38 años, pareja de la mujer, quien fue localizado posteriormente en la dependencia policial.

La Fiscalía interviniente convalidó ambas aprehensiones y dispuso las actuaciones correspondientes por robo.